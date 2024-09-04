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Чехія запроваджує обмеження на короткострокову оренду житла

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Чехія запроваджує обмеження на короткострокову оренду житла
Прага вирішила запровадити нові правила для туристів
фото із відкритих джерел

Чехія хоче навести лад із розміщенням туристів і боротися з ухиленням від сплати податків

Місцевим жителям, які мешкають у туристичних місцях, набридли високі ціни на оренду та брак житла, викликаний засиллям короткострокової оренди. Наслідуючи приклад таких міст, як Лондон, Дублін, Амстердам і Париж, ще один європейський напрямок починає боротьбу з орендою житла на кшталт Airbnb.
 
Нові правила, запропоновані урядом Чехії, можуть обмежити кількість короткострокового туристичного житла, доступного в таких популярних містах, як Прага. Передбачається, що це дозволить знизити ціни на нерухомість та не допустити витіснення мешканців міста туристами. Про це пише Euronews.

Як Чехія може обмежити оренду житла

Законопроєкт, схвалений чеським урядом цього місяця, дозволить муніципалітетам та містам обмежувати здачу житла в оренду на кшталт Airbnb.

Це може містити обмеження кількості днів, на які можна здавати нерухомість в оренду на рік, а також визначення мінімальної площі, необхідної для одного гостя.

Крім того, щодо гостьових будинків, Airbnb та інших об'єктів, що здаються в оренду, будуть введені суворіші правила та відповідні місцеві податки, що зрівняє їх в обов'язках із звичайними готелями.

Власники нерухомості повинні будуть реєструвати дані про житло та гостей на новій платформі eTurista. Нерухомості буде надано реєстраційний номер, який повинен відображатися в оголошеннях про здачу житла.

Передбачається, що у разі схвалення нова система допоможе посилити нагляд за короткостроковою орендою, багато учасників якої нині працюють у «сірій зоні».

Наразі, за оцінками офіційних осіб, від 40 до 70% випадків оренди житла через онлайн-платформи не реєструються, що може призвести до втрати майже 32 млн євро податків на рік.

Які ще зміни чекатимуть на туристів у Празі 

Окрім контролю за здаванням житла в оренду, нові правила покликані обмежити кількість туристичних апартаментів у центрах міст, що дозволить знизити рівень шуму.

Зокрема, у Празі галасливі туристи витісняють місцевих мешканців із історичного Старого міста столиці. Тому районні радники вітали запровадження обмежень на розміщення Airbnb.

Це не перша спроба приборкати галасливих гостей. Раніше одна з районних рад запропонувала ввести заборону на незвичайні костюми для парубоцьких вечірок і дівич-вечорів, які, на його думку, сприяють п'яній та галасливій поведінці у популярному районі Праги. Деякі члени ради припустили, що «соціально неприйнятні» вбрання сприяють нічному шуму та безладу, особливо під час походів пабами.

Попередню пропозицію міського округу обмежити час роботи підприємств у центрі міста було відхилено минулого року.

Однак у липні було затверджено заборону на в'їзд автомобілів до Старого міста в нічний час, щоб знизити рівень шуму в цьому районі. Він забороняє в'їзд автомобілів до історичного району з 10 вечора до 6 ранку.

До слова, популярний курорт Церматт, розташований у південній частині швейцарських Альп, може запровадити плату для туристів, які приїжджають сюди лише на кілька годин.Стягувати збір планують через мобільний додаток. Плата становитиме 12 швейцарських франків, або €12,7. 

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Теги: відпочинок правила обмеження житло нерухомість Чехія оренда туризм Париж податки

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