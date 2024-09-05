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Скільки коштує орендувати квартиру у Стамбулі: ЗМІ шокували підрахунками

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Скільки коштує орендувати квартиру у Стамбулі: ЗМІ шокували підрахунками
Переїзд до найбільшого міста Туреччини може виявитись невиправдано дорогим
фото із відкритих джерел

Переїзд до трикімнатної квартири у Стамбулі може коштувати 150 тис. лір ($4,4 тис.)

Переїзд у новий будинок у Стамбулі, найбільшому місті Туреччини, коштує орендарям десятки тисяч турецьких лір. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Багато людей у ​​найдорожчому  мегаполісі країни нещодавно були змушені переїхати в інше житло через проєкти міської трансформації та розбіжності з орендодавцями.

Якщо порахувати, то переїзд до трикімнатної квартири може коштувати 150 тис. лір ($4,4 тис.). Сюди входить депозит, авансовий платіж за оренду, гонорар агенту нерухомості, оплата компанії з переїзду та базовий ремонт у квартирі.

Цей розрахунок ґрунтується на даних, що показують, що середня орендна плата за трикімнатну квартиру в Стамбулі становить 25 тис. лір ($750) на місяць.

Згідно з правилами, орендодавці можуть вимагати депозит, еквівалентний тримісячній орендній платі. Але переважно сторони домовляються про орендну плату за один або два місяці. Якщо орендарі винаймають квартиру з трьома спальнями, вони повинні заплатити депозит у розмірі 50 тис лір ($1,4 тис.).

Гонорари агентів нерухомості складають орендну плату за один місяць плюс податок на додану вартість, що в сумі досягає близько 30 тис. лір ($883).

Компанії, що займаються переїздами, стягують близько 25 тис. лір ($750), але ціна може зрости до 30 тис. лір ($883), залежно від відстані.

Якщо в новій квартирі потрібен базовий ремонт, це коштуватиме ще 25-30 тис. лір ($750-883), також окремо потрібно заплатити за меблі, адже найчастіше квартири здають порожніми.

Зрештою, за переїзд у нову квартиру в Стамбулі орендарю доведеться заплатити близько 150 тис. лір($4,4 тис.).

Індекс переїздів Reidin-enakliyat Istanbul у другому кварталі 2024 року зріс на 27,54% порівняно з першим кварталом. Показник збільшився на 17,74%, порівняно з другим кварталом минулого року.

До слова, мінімальна зарплата в Туреччині становить 17 тис. турецьких лір (приблизно $500), а медіанна (середня) зарплата в Туреччині становить близько 19 200 лір (близько $566).

Нагадаємо, Туреччина фіксує збільшення турпотоку, незважаючи на високі ціни. Так, лише Стамбул у першому півріччі відвідало понад 8,5 млн іноземних громадян. Місто з найбагатшою історією і безліччю пам'яток, що чудово збереглися, привертає увагу туристів з усіх куточків світу. 

Рекордна кількість туристів – 7,333 млн – відвідала Туреччину в липні, незважаючи на високу інфляцію та ціни, що постійно зростають, згідно з даними Міністерства туризму країни. Це більше на 2,6%, порівняно з тим же місяцем минулого року.

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Теги: зарплата Стамбул соціум оренда ремонт Туреччина житло

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