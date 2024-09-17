Тіньовий флот РФ – геополітична «бомба» уповільненої дії – експерт

Росії вдалося розширити свій тіньовий танкерний флот, придбавши 35 танкерів замість 41, доданих до списку санкцій

Дані Kpler показують, що у липні 2024 року 83% російської сирої нафти та 46% нафтопродуктів було відправлено тіньовими танкерами. При цьому лише 33% судів було застраховано відомими міжнародними страховиками. Як пише експерт з енергетики Антоніо Гарсія у статті для OilPrice, скорочення ролі основного світового флоту фундаментально підриває важелі цінового обмеження та глобальної торгівлі.

Кількість суден тіньового флоту, що вирушають із вантажем із РФ, різко зросла. «Незважаючи на жорсткі санкції Міністерства фінансів США, спрямовані проти тіньового флоту, Росія продовжує його розширювати, вводячи нові танкери, що дозволяє стабільно експортувати та ухилятися від обмеження цін на нафту. Лише 36% російського експорту нафти було доставлено танкерами, застрахованими IG. Для інших поставок Росія використовувала свій тіньовий флот, який відповідав за експорт ~2,8 мб/день сирої нафти та 1,1 мб/д нафтопродуктів у березні 2024 року», – йдеться у публікації.

Як пояснює Антоніо Гарсія, тіньовий флот – це сукупність застарілих і часто погано обслуговуваних суден із нечіткою структурою власності та відсутністю страхування. Кількість застарілих кораблів, що працюють у Росії, різко зросла. Нещодавно ЄС ввів у дію нові вимоги, спрямовані на припинення продажу основних танкерів у російську тіньову сферу, але проблема залишається. Москві вдалося розширити свій тіньовий танкерний флот, придбавши 35 танкерів замість 41, доданих до списку санкцій з грудня 2023 року. Ці танкери, віком понад 15 років, управляються за межами ЄС/G7. Оскільки 85% танкерів старше 15 років, ризик розливів нафти в морі підвищується.

«За оцінками експертів понад 1400 кораблів «перейшли на темну сторону», обслуговуючи Росію. Тіньовий флот становить значну загрозу для довкілля. Старі та недостатньо застраховані судна збільшують ризик розливів нафти, потенційної катастрофи, за яку Росія, швидше за все, відмовиться платити», – пояснює експерт з енергетики.

На додаток до потенційних екологічних проблем тіньовий експорт майже повністю змінює ключові ринки, зокрема йдеться про азійський напрямок постачання. Тут найбільшими покупцями є Індія, Китай та Туреччина. 2023-го 86% експорту нафти було відправлено до «дружніх» РФ країн порівняно з 40% 2021 року. Ця фундаментальна зміна потоків сировини наголошує на зміні геополітичного ландшафту нафтового ринку через санкції та зростання тіньового флоту.

Крім того, з'являються невивчені наслідки та ситуації, яких раніше не існувало за весь час активної торгівлі вуглеводнями. За словами експерта, фактично тіньовий флот, який став відповіддю на тиск ззовні, і є «геополітичною бомбою уповільненої дії», що призводить до мутації міжнародної торгівлі, розладу у фінансовій галузі забезпечення судноплавства, хеджування ризиків та загального планування.

Тіньовий флот дозволив Росії обійти західні санкції та продовжувати отримувати прибуток від експорту нафти, але ця геополітична «гра» коштувала дорого. Екологічні ризики, пов’язані з цими старими та погано обслуговуваними суднами, викликають тривогу, а зміна моделей торгівлі нафтою змінює геополітичний ландшафт. Вирішення цієї складної проблеми потребуватиме узгоджених міжнародних зусиль і тонкого балансу між дотриманням санкцій і забезпеченням стабільності енергетичних ринків. Ситуація нестійка, і необхідність дій стає дедалі невідкладною.

Нагадаємо, стан тіньового флоту танкерів Росії, який постачає на світові ринки нафту в обхід стелі цін,викликає занпокоєння.Багато судів відмовляються від лоцманів і самі проходять через протоки, щоб заощадити та уникнути додаткових перевірок.