Хранителька статків Таїсії Повалій. Хто така Ніна Гирявець і чому її тепер тягнуть до суду

80-річна матір Повалій Ніна Гирявець (на фото ліворуч) втікла з України на початку великої війни

Міністерство юстиції пішло до суду стягувати активи колишньої нардепки і артистки і виявило: численне майно родини Повалій-Ліхута переписано на іншу людину

Співачка і колишня народна депутатка від Партії регіонів Таїсія Повалій та її чоловік Ігор Ліхута не володіють жодною нерухомістю в Україні. Тому Міністерство юстиції, яке подало позов проти Повалій щодо стягнення активів у дохід держави, долучило до справи як третю особу матір артистки, 82-річну пенсіонерку Ніну Гирявець.

Мін'юст, який хоче стягнути активи зі скандальної представниці шоубізу Таїсії Повалій, долучив до справи як третю особу її матір Ніну Гирявець (на фото у центрі) фото з відкритих джерел

Як з’ясував «Главком» з посиланням на дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Ніна Гирявець – дуже заможна жінка, вона має у власності житловий будинок площею 442,8 кв. м у селі Петропавлівська Борщагівка, що під Києвом. Окрім самої хати, на території є літня кухня, погріб, альтанка, вольєр, теплиця, свердловина, огорожа.

Також жінка має у цьому ж селі інше домоволодіння на 101 «квадрат».

дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Крім цього, Ніні Гирявець належить сім земельних ділянок загальною площею 9,28 га, розташованих у Києво-Святошинському та Макарівському районах Київської області.

Наразі Вищий антикорупційний суд відкрив розгляд справи і на 12 вересня призначив чергове засідання. Справа про конфіскацію активів Таїсії Повалій має бути розглянута протягом 30 днів. Мін’юст подав позов на підставі закону «Про санкції».

витяг із держпорталу «Судова влада України»

Як відомо, у жовтні 2022 року президент Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони, яким запроваджено персональні санкції стосовно Таїсії Повалій терміном на п’ять років. У довідковій інформацію про підсанкційну особу сказано, що Повалій мешкає у Москві.

Одразу після початку повномасштабної війни матір співачки Ніна Гирявець, якій на той момент було близько 80 років, виїхала з України до Росії. У білоруському місті Брест її зустріла Повалій і перевезла до Москви.

Крім того, відомий український поет та телеведучий Петро Мага розповів, що Ніна Гирявець проходила лікування в психіатрів після «прильоту» російської ракети поряд з її будинком.

«Її мама має психічне захворювання. Вона була тут під обстрілами, її вивозили якось через Білорусь. У її мами влупило поруч з хатою, у лютому чи у березні 2022 року. У мами сталися проблеми з головою через це. Вони вивозили її, не знаю, якими шляхами. Але вона жила тут. У неї стався якийсь нервовий зрив, скоріш за все, бо вони возили її до психіатрів", – зазначив Мага.

Сама ж артистка часто виправдовує дії керівництва Росії, пов’язані зі збройною агресією в Україні. Зокрема, в одному з останніх одкровень Таїсії Повалій заявила: «Спеціальна військова операція» (так у Росії називають війну – «Главком») – це порятунок для мене та для таких людей, як я».

Ще раніше Повалій вихваляла російського диктатора Володимира Путіна, який, на її думку, здатен «зберегти сильну Росію і позбавити світ від нацизму, з яким я зіштовхнулася безпосередньо».

У 2023 році Повалій дала концерт в окупованому Луганську. Компанію на сцені їй склали артисти-прихильники Путіна Олександр Михайлов, Лариса Доліна, Сергій Шакуров та інші.

Нагадаємо, на другому році війни Служба безпеки зібрала доказову базу на співачку та колишню народну депутатку Таїсію Повалій, яка виправдовує агресивну війну РФ проти України. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Таїсії Повалій про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Як відомо, співачка Таїсія Повалій отримала російське громадянство 24 серпня 2023 року, в День незалежності України. Зрадниця нібито запатентувала індивідуальне підприємство, що дозволило їй отримати громадянство країни-агресора.