Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Чий дьонер-кебаб? Єврокомісія дала Туреччині й Німеччині пів року на вирішення суперечки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чий дьонер-кебаб? Єврокомісія дала Туреччині й Німеччині пів року на вирішення суперечки
Приготування дьонер-кебаба у Стамбулі
фото: Wikimedia Commons

Дві країни борються за особливий статус для м'ясної страви

Європейська комісія дала Туреччині й Німеччині пів року, щоб країни вирішити суперечку, чий дьонер-кебаб має право носити цю назву. Про це повідомляє The Economist.

Видання нагадало, що два роки тому Туреччина звернулася до ЄС із проханням надати дьонер-кебабу статус TSG (Traditional specialty guaranteed – гарантована традиційна особливість). 

Якщо ЄС погодиться, справжнім дьонер-кебабом буде вважатися лише той, який готується за турецьким рецептом, включно з типом м'яса (яловичина, курка, баранина – так; телятина, індичка – ні), способом маринування та нарізки.

Утім, Німеччина виступила проти пропозиції Туреччини. Як розповіли журналісти, німецький дьонер не схожий на турецький – там його зазвичай продають загорнутим у піту, посипають капустою чи листям салату та поливають соусами. А в Туреччині дьонер подають на рисовому ложі або загортають у лаваш разом зі смаженою картоплею, помідорами та гострим перцем, у Стамбулі ще часом додають плавлений сир.

19 вересня Єврокомісія дала сторонам шість місяців для досягнення компромісу. Якщо вони не зможуть домовитися – комісія самостійно ухвалить рішення щодо статусу TSG для дьонера.

У разі перемоги Туреччини, європейську версію дьонер-кебаба доведеться продавати під новою назвою. Примітно, що обсяги продажів дьонера в Європі становлять близько 3,5 млрд євро на рік, у тому числі в Німеччині – 2,3 млрд євро.

Нагадаємо, що минулоріч традиція приготування голубців з картоплею та виготовлення обухівського «шитого» рушника поповнили перелік елементів нематеріальної спадщини України.

Теги: Єврокомісія Німеччина Туреччина їжа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Німці все частіше вибирають для життя Швейцарію та Австрію
Німці активно емігрують: які дві країни обирають найчастіше
29 серпня, 06:00
Нові правила будуть застосовуватися в усіх аеропортах ЄС
У ЄС зміняться правила щодо ручної поклажі у літаках: пояснення Єврокомісії
30 серпня, 07:57
Після збільшення розміру мита на пиво з «недружніх» країн середня ціна на нього в РФ може піднятися з 80 руб. до 250 руб. за банку
Росія вигадала заміну пиву з Німеччини та Чехії
3 вересня, 11:19
Прем’єр-міністр Нікол Пашинян прийняв віце-президента Європейської комісії Маргарітіса Схінаса
Євросоюз розпочав офіційний діалог з Вірменією про безвізовий режим
9 вересня, 19:37
Кремлівська агентура зосередила свої зусилля саме на Німеччині, де нещодавно пройшли місцеві вибори
ФБР назвало головну мішень російської дезінформації у Європі
6 вересня, 11:32
Українські ресторатори були ініціаторами щодо запровадження Дня українського борщу
День українського борщу 2024: дата, історія та цікаві факти про свято
14 вересня, 06:50
Нова допомога для України від Єврокомісії буде взята із надходжень від заморожених російських активів
Підготовка до зими: Євросоюз виділить Україні ще €160 мільйонів
19 вересня, 14:58
Наслідки нового вибуху у Кельні
У центрі Кельна вдруге за тиждень прогримів вибух: є постраждалий
18 вересня, 10:37
Канцлер Німеччини закликав ЄС швидко надати Україні обіцяну фінансову допомогу
«Несумісно з моєю позицією». Шольц прокоментував дозвіл Україні на удари вглиб РФ
23 вересня, 21:20

Соціум

Батьки російських призовників б'ють на сполох: подробиці від британської розвідки
Батьки російських призовників б'ють на сполох: подробиці від британської розвідки
Чий дьонер-кебаб? Єврокомісія дала Туреччині й Німеччині пів року на вирішення суперечки
Чий дьонер-кебаб? Єврокомісія дала Туреччині й Німеччині пів року на вирішення суперечки
Без пільг і доступу до медицини: уряд Франції взявся зменшити кількість біженців
Без пільг і доступу до медицини: уряд Франції взявся зменшити кількість біженців
Румуни шукають російський безпілотник, який міг залетіти до них під час атаки на Україну
Румуни шукають російський безпілотник, який міг залетіти до них під час атаки на Україну
Австрія на жовтень готує суттєві зміни для українських біженців
Австрія на жовтень готує суттєві зміни для українських біженців
Румунія оголошувала тривогу через російські безпілотники
Румунія оголошувала тривогу через російські безпілотники

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 вересня: ситуація на фронті
49K
Саудівський ніж у спину Путіна
41K
Візит Зеленського до США. Вибух, якого ніхто не чекав
26K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 вересня 2024
23K
У Китаї затонув новітній атомний підводний човен – WSJ
14K
Як житиме Київ у разі блекауту: відповідь Київради

Новини

Трамп зустрінеться з Зеленським, представлення Плану перемоги та ситуація на фронті: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Майже без опадів, хмарно, але сухо: прогноз погоди на 27 вересня
Сьогодні, 06:00
У Ростовській області жаліються на нічну атаку дронів
Сьогодні, 04:52
Хусити Ємену атакували Ізраїль ракетою
Сьогодні, 02:48
27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Нардеп Кучеренко заявляє про тиск глави «Укрнафти» Корецького і вимагає публічних відповідей
Вчора, 13:27

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua