Чий дьонер-кебаб? Єврокомісія дала Туреччині й Німеччині пів року на вирішення суперечки

Дві країни борються за особливий статус для м'ясної страви

Європейська комісія дала Туреччині й Німеччині пів року, щоб країни вирішити суперечку, чий дьонер-кебаб має право носити цю назву. Про це повідомляє The Economist.

Видання нагадало, що два роки тому Туреччина звернулася до ЄС із проханням надати дьонер-кебабу статус TSG (Traditional specialty guaranteed – гарантована традиційна особливість).

Якщо ЄС погодиться, справжнім дьонер-кебабом буде вважатися лише той, який готується за турецьким рецептом, включно з типом м'яса (яловичина, курка, баранина – так; телятина, індичка – ні), способом маринування та нарізки.

Утім, Німеччина виступила проти пропозиції Туреччини. Як розповіли журналісти, німецький дьонер не схожий на турецький – там його зазвичай продають загорнутим у піту, посипають капустою чи листям салату та поливають соусами. А в Туреччині дьонер подають на рисовому ложі або загортають у лаваш разом зі смаженою картоплею, помідорами та гострим перцем, у Стамбулі ще часом додають плавлений сир.

19 вересня Єврокомісія дала сторонам шість місяців для досягнення компромісу. Якщо вони не зможуть домовитися – комісія самостійно ухвалить рішення щодо статусу TSG для дьонера.

У разі перемоги Туреччини, європейську версію дьонер-кебаба доведеться продавати під новою назвою. Примітно, що обсяги продажів дьонера в Європі становлять близько 3,5 млрд євро на рік, у тому числі в Німеччині – 2,3 млрд євро.

Нагадаємо, що минулоріч традиція приготування голубців з картоплею та виготовлення обухівського «шитого» рушника поповнили перелік елементів нематеріальної спадщини України.