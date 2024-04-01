Турецька ліра рекордно обвалилася після перемоги опозиції на виборах

Інвестори намагаються передбачити, чи може результат виборів спонукати до зміни політики та економіки у Туреччині

Турецька ліра ослабла після того, як правляча партія президента Реджепа Таїпа Ердогана зазнала шокової поразки на місцевих виборах у неділю. Контроль над багатьма містами Туреччини, включаючи Стамбул і Анкару, перейшов до опозиції. Про це пише видання Bloomberg.

За один день ліра опустилася на 9% вартості, зовсім трохи не наздогнавши чилійське песо за темпами знецінення. «Ліра впала на 0,2% до 32,4295 за долар, рекордно низького рівня за підсумками торгів, станом на 10:08 ранку в Стамбулі», – зазначає видання.

Турецькі економісти близькі до паніки, а президент Туреччини Реджеп Ердоган визнав поразку правлячої партії на останніх муніципальних виборах у країні. Національна валюта помітно просіла останні кілька днів.

Інвестори побоюються того, що Центробанк Туреччини може змінити напрямок грошово-кредитної політики.

Думка експертів

Перед голосуванням інвестори висловили занепокоєння щодо того, чи може програш правлячої партії спричинити зміни в економічній політиці, яка включала сукупне підвищення процентної ставки на 4150 базисних пунктів. Але в примирливій промові після опівночі Ердоган визнав поразку і сказав, що його партія має уроки з результату.

«Програш Ердогана на місцевих виборах не повинен зірвати макрополітику (наразі)», – написав у своєму звіті Хаснайн Малік, стратег Tellimer. Якщо економічні труднощі та, зокрема, інфляція значною мірою відповідальні за результат, тоді «боротьба з інфляцією зараз є політичним, а також економічним пріоритетом, і це має лежати в основі корекції ортодоксального курсу політики в короткостроковій перспективі».

Тим не менш, багато фінансових менеджерів зберігають обережний підхід до турецьких активів, побоюючись бути непідготовленими до чергових змін в економічній політиці. Багато хто називав місцеві вибори ризиком, припускаючи, що поганий результат може змусити Ердогана змінити тактику.

«Ми можемо очікувати більш нестабільний, ніж очікувалося, період після виборів», – сказав Емре Акчакмак, старший консультант East Capital у Дубаї. «Що гірше, цей невизначений період збігатиметься з рекордно низькими чистими резервами центрального банку в іноземній валюті на рівні мінус $65 млрд і новим піком інфляції, ймовірно, понад 70% у травні».

Нагадаємо, турецька опозиція змогла з великим відривом перемогти на виборах у столиці Анкарі та Стамбулі, що стало великим ляпасом для президента Туреччини. Згідно із останніми результатами підрахунку бюлетенів (станом на 8.00 ранку опрацьовано 99% голосів виборців), за явки в 78,5% опозиційна Республіканська народна партія (CHP) набрала 37,7% голосів.