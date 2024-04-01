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Турецька ліра рекордно обвалилася після перемоги опозиції на виборах

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Турецька ліра рекордно обвалилася після перемоги опозиції на виборах
Вибори відобразились на валютному курсі турецької ліри
фото із відкритих джерел

Інвестори намагаються передбачити, чи може результат виборів спонукати до зміни політики та економіки у Туреччині

Турецька ліра ослабла після того, як правляча партія президента Реджепа Таїпа Ердогана зазнала шокової поразки на місцевих виборах у неділю. Контроль над багатьма містами Туреччини, включаючи Стамбул і Анкару, перейшов до опозиції. Про це пише видання Bloomberg.

За один день ліра опустилася на 9% вартості, зовсім трохи не наздогнавши чилійське песо за темпами знецінення. «Ліра впала на 0,2% до 32,4295 за долар, рекордно низького рівня за підсумками торгів, станом на 10:08 ранку в Стамбулі», – зазначає видання. 

Турецькі економісти близькі до паніки, а президент Туреччини Реджеп Ердоган визнав поразку правлячої партії на останніх муніципальних виборах у країні. Національна валюта помітно просіла останні кілька днів.

Турецька ліра рекордно обвалилася після перемоги опозиції на виборах фото 1

Інвестори побоюються того, що Центробанк Туреччини може змінити напрямок грошово-кредитної політики.

Думка експертів 

Перед голосуванням інвестори висловили занепокоєння щодо того, чи може програш правлячої партії спричинити зміни в економічній політиці, яка включала сукупне підвищення процентної ставки на 4150 базисних пунктів. Але в примирливій промові після опівночі Ердоган визнав поразку і сказав, що його партія має уроки з результату.

«Програш Ердогана на місцевих виборах не повинен зірвати макрополітику (наразі)», – написав у своєму звіті Хаснайн Малік, стратег Tellimer. Якщо економічні труднощі та, зокрема, інфляція значною мірою відповідальні за результат, тоді «боротьба з інфляцією зараз є політичним, а також економічним пріоритетом, і це має лежати в основі корекції ортодоксального курсу політики в короткостроковій перспективі».

Тим не менш, багато фінансових менеджерів зберігають обережний підхід до турецьких активів, побоюючись бути непідготовленими до чергових змін в економічній політиці. Багато хто називав місцеві вибори ризиком, припускаючи, що поганий результат може змусити Ердогана змінити тактику.

«Ми можемо очікувати більш нестабільний, ніж очікувалося, період після виборів», – сказав Емре Акчакмак, старший консультант East Capital у Дубаї. «Що гірше, цей невизначений період збігатиметься з рекордно низькими чистими резервами центрального банку в іноземній валюті на рівні мінус $65 млрд і новим піком інфляції, ймовірно, понад 70% у травні».

Нагадаємо, турецька опозиція змогла з великим відривом перемогти на виборах у столиці Анкарі та Стамбулі, що стало великим ляпасом для президента Туреччини. Згідно із останніми результатами підрахунку бюлетенів (станом на 8.00 ранку опрацьовано 99% голосів виборців), за явки в 78,5% опозиційна Республіканська народна партія (CHP) набрала 37,7% голосів.

Читайте також: Партія Ердогана програє опозиції на місцевих виборах у Туреччині
Теги: інфляція вибори Стамбул партії турецька ліра президент опозиція валюта долар

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