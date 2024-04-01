Партія Ердогана програє опозиції на місцевих виборах у Туреччині

Уперше за 35 років Республіканська народна партія лідирує по всій країні

На місцевих виборах у Туреччині перемагає опозиційна Республіканська народна партія та зберігає контроль над великими містами, такими як Стамбул, Анкара та Ізмір. Про це пише Reuters.

«У неділю турки покарали президента Тайіпа Ердогана та його партію на загальнонаціональних місцевих виборах, які підтвердили, що опозиція є політичною силою і зміцнили позиції мера Стамбула Екрема Імамоглу як головного майбутнього суперника президента», – пише Reuters.

Після підрахунку 98% голосів Імамоглу лідирує з відривом у понад 11 відсотків у перегонах за крісло мера Стамбула, найбільшого міста Туреччини, а його Республіканська народна партія зберегла за собою Анкару і здобула дев'ять інших місць мерів у великих містах країни.

Імамоглу отримує 51,02% підтримки порівняно з 39,66% за кандидата від Партії справедливості та розвитку Мурата Курума, колишнього міністра в уряді Ердогана.

У столиці Туреччини Анкарі кандидат від Республіканської народної партії, мер Мансур Явас лідирує з 60,22%, а кандидат від правлячої партії отримав 31,80%.

CHP також лідирує в третьому за величиною місті Туреччини Ізмірі. Кандидат від опозиції отримує 48,87%, у той час як кандидат від Партії справедливості та розвитку – 37,20%.

Вперше за 35 років опозиційна Республіканська народна партія (CHP), яка виступає за світський розвиток, лідирує по всій країні: 37,66% проти 35,55% в правлячої Партії справедливості та розвитку – AKP.

Аналітики кажуть, що Ердоган і його Партія справедливості і розвитку, яка керує Туреччиною вже понад два десятиліття, отримали гірші результати, ніж прогнозували опитування, через стрімку інфляцію, незадоволених ісламістських виборців і привабливість Імамоглу.

Нагадаємо, 31 березня у Туреччині відбулося голосування на місцевих виборах. У виборах змагалися кандидати від 34 політичних партій, по всій країні було відкрито понад 206 тис. виборчих дільниць. Про це пише Anadolu.

Під час недільного голосування громадяни Туреччини обирали мерів та членів муніципальних рад на наступні пʼять років. За посади змагалися представники 34 політичних партій.