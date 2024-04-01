Ляпас Ердогану. Політичні наслідки місцевих виборів у Туреччині

Вибори у Туреччині відбулися на тлі бурхливої ​​інфляції та масштабної девальвації турецької ліри, а політична невизначеність тиснула на багатьох виборців

У Туреччині опозиційна партія вперше за 20 років перемогла на виборах. 31 березня Народно-республіканська партія Туреччини вперше обійшла правлячу партію президента Ердогана. Хоча багато аналітиків та політологів припускали, що це може статись, ніхто не очікував, що політичний ляпас чинній владі від пересічних громадян буде настільки голосним. І це відбулось лише через 9 місяців після того, як Ердоган отримав більшість під час останніх президентських перегонів у Туреччині.

Згідно із останніми результатами підрахунку бюлетенів (станом на 8.00 ранку опрацьовано 99% голосів виборців), за явки в 78,5% опозиційна Республіканська народна партія (CHP) набрала 37,7% голосів. Це найстаріша партія, що діє в Туреччині, вона дотримується кемалістського, лівоцентристського курсу.

У правлячої Партії справедливості та розвитку – 35,5%. Опозиція здобула перемогу у найбільших містах, включаючи Анкару, Стамбул та Ізмір. Якщо подивитись на карту виборів, то більшість муніципалітетів у країні забарвилися в червоний колір CHP, помаранчевим – партія президента Ердогана. Загалом, за даними агенції Anadolu, CHP перемогла у муніципалітетах 36 із 81 провінції Туреччини.

Опозиція має 15 із 30 мерів міст у статусі метрополій і 21 посаду мера регіональних центрів. Три міста-метрополії та сім центрів провінцій зайняла прокурдська партія Dem parti, переважно це регіони на південному сході Туреччини зі значною кількістю курдського населення.

Чинний мер Анкари Мансур Яваш, який балотувався від CHP, зумів утримати свою посаду. За підсумками підрахунку 99% бюлетенів, Яваш набрав 60,35% голосів, а кандидат від правлячої партії Тургут Алтинок – 31,69%.

«Вони робили те саме на минулих виборах. Ті, хто нічого не навчився, ті, хто очорняв бездоганних патріотів, покладаючись на брудні політичні методи, вкотре програли перед вищою волею громадян Анкари, і продовжуватимуть програвати!», – заявив мер Анкари, представник CHP Мансур Яваш.

У Стамбулі перемогу також здобув чинний мер міста та кандидат від НРП Екрем Імамоглу. Після підрахунку 99% бюлетенів політик набрав 51,09% голосів, а його опонент та колишній міністр довкілля та урбанізації Мурат Курум – 39,59%.

У своїй промові Екрем Імамоглу сказав: «16 мільйонів стамбульців виграли. Вітаємо всіх! На цих виборах немає переможених. Ви це знаєте, чи не так? Там, де ми знаходимося, немає іншого шляху. Нехай це буде добре для Стамбула. Нехай буде добре всьому нашому народу. Ви, як Стамбул, сказали нам, що ера марнотратства закінчилася. Почалася ера економії та достатку», – сказав він.

Мер Стамбула виступив цієї ночі перед багатотисячним натовпом у Стамбулі

«У неділю турки покарали президента Тайїпа Ердогана та його партію на загальнонаціональних місцевих виборах, які підтвердили, що опозиція є політичною силою і зміцнили позиції мера Стамбула Екрема Імамоглу як головного майбутнього суперника президента», – написало за результатами перегонів провідне видання Reuters.

Реакція Ердогана

Президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану довелось визнати поразку правлячої Партії справедливості та розвитку на муніципальних виборах. «На жаль, після перемоги на виборах у травні 2023 року на муніципальних виборах через дев'ять місяців ми не змогли досягти бажаних результатів», – прокоментував він. Політик наголосив, що його партія проаналізує підсумки виборів об'єктивно та самокритично. Він додав, що результати голосування демонструють упущення на місцях.

Глава держави зазначив, що народ на голосуванні передав владі своє послання, волю та попередження. Він пообіцяв врахувати волевиявлення турецьких громадян.

Президент Туреччини із дружиною вийшли до виборців

«Ми не ігноруватимемо рішення нашої нації, не будемо діяти проти її волі і не будемо ставити її під сумнів», – сказав він. Президент заявив, що він і очолювана ним партія виправлять допущені помилки в найближчі чотири-п'ять років.

Ердоган повідомив, що поки триває термін його повноважень, влада зосередиться на актуальних проблемах Туреччини, вирішенні економічних проблем, відновленні постраждалих після землетрусу регіонів.

«Ми зробимо все необхідне, щоб максимально точно та об'єктивно проаналізувати ті послання, які нам дала нація на виборах. Ми ще раз даємо обіцянку нашому народу та всій Туреччині: ми працюватимемо, не покладаючи рук, не відпочиваючи, щоб підвищити добробут, зміцнити мир, безпеку та надії кожного з 85 мільйонів наших громадян», – переконаний президент Туреччини.

Особливо ж неприємним для Ердогана став програш його партії у найбільшому місті Туреччини – Стамбулі. Адже політична кар'єра самого президента країни Реджепа Тайїпа Ердогана розпочалася з обрання мером Стамбула у 1994 році. «Той, хто виграє Стамбул, виграє всю Туреччину», – казав Ердоган у 2019 році. І схоже його політичний авторитет починає сипатись на очах у світу.

На Стамбул припадає 18% населення Туреччини та близько третини ВВП усієї країни. Бюджет Стамбула перевищує бюджети всіх інших населених пунктів – 516 млрд турецьких лір (близько $16 млрд) проти 92 млрд у Анкари.

Чому саме такий результат виборів?

Спостерігачі пов'язують найбільшу за 20 років невдачу Ердогана та його партії на виборах із економічною ситуацією в країні. Минулого місяця інфляція в Туреччині досягла 70% і, як очікується, зростатиме й надалі. Опозиція також зіграла на незадоволенні громадян авторитарною політикою президента.

Як пише Anadolu, незважаючи на те, що муніципальні вибори в більшості країн рідко впливають на внутрішньополітичні процеси, «вихід битви за Анкару і особливо Стамбул матиме вирішальне значення для майбутньої усієї Туреччини».

Взагалі саме голосування розглядалося як барометр популярності 70-річного Ердогана, який сподівався повернути контроль над ключовими містами. А 53-річний Імамоглу, повторно перемігши у Стамбулі, вже заявив про себе як одну з головних дійових осіб президентських виборів 2028 року. На цих виборах Ердоган, згідно з Конституцією, вже не має права балотуватися. Проте експерти припускали, що у разі успіху його партії на нинішніх муніципальних виборах він може спробувати внести до Конституції зміни, щоб знову спробувати переобратися.

Історичний шанс для опозиції

Повторна перемога на виборах мера значно підвищить шанси мера міста Стамбул та кандидат від НРП Екрема Імамоглу для участі в президентських перегонах через чотири роки, прогнозує Берк Есен з Університету Сабанджі: «На мою думку, Імамоглу є найкращим кандидатом від опозиції для перемоги над владним апаратом Ердогана».

За словами політолога, він має необхідні якості, щоб згуртувати навколо себе більшість. «Він може здобути голоси дуже різних груп населення. У нього є потенціал достукатися до консервативних, лівих, курдських і, навіть, проердоганівських виборців», – вважає стамбульський політолог. За словами Есена, Імамоглу уже позиціонує себе як прямий конкурент Ердогана у своїй передвиборній кампанії: «Імамоглу використовує ці вибори, щоб безпосередньо атакувати Ердогана».

Говорять і про іншу можливу кандидатуру на пост президента Туреччини. Технічний директор і співвласник компанії з виробництва військових безпілотників Baykar Makina Сельчук Байрактар ​​став дуже популярним у країні, і на його користь також грає той факт, що він одружений з однією з дочок Ердогана.

Як пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, у турецьких владних колах все частіше почали говорити про пошуки можливого послідовника Ердогана, особливо коли той нещодавно відкрито заявив, що «це його останній президентський термін».

Плюс до всього, Сільчук Байрактар ​​разом зі своїм братом Халуком Байрактаром (який є другим власником компанії Baykar Makina та її генеральним директором) входять до найближчого кола радників Ердогана з міжнародних справ. «Я не займаюсь активною політикою, проте не виключаю, що можу балотуватися на пост президента Туреччини, якщо мене про це попросить мій тесть (Ердоган). Можливо, я погодився б», – заявляв Сельчук Байрактар ​​виданню The Wall Street Journal минулої осені.

Нагадаємо, 31 березня у Туреччині відбулося голосування на місцевих виборах. У виборах змагалися кандидати від 34 політичних партій, по всій країні було відкрито понад 206 тис. виборчих дільниць.

Під час недільного голосування громадяни Туреччини обирали мерів та членів муніципальних рад на наступні пʼять років. За посади змагалися представники 34 політичних партій. Серед головних конкурентів були партія президента Реджепа Таїпа Ердогана «Партія справедливості і розвитку», головна опозиційна партія «Республіканська народна партія» (CHP), «Партія націоналістичного руху» (MHP), «Хороша партія» (IYI) та «Демократична народна партія».