У якій державі найвищий рівень безробіття у ЄС: аналіз Євростату

Найважча ситуація із працевлаштуванням в Іспанії

Якщо порівнювати з минулим роком рівень безробіття знизився як у єврозоні, так і в ЄС загалом. Про це йдеться у новій доповіді Євростату, пише 420on.cz.

У вересні цього року найвищий рівень безробіття був в Іспанії – 11,2%. За нею слідує Греція з 9,3%, а потім Швеція (8,5%). У Словаччині рівень безробіття у вересні становив 5,2%, в Угорщині – 4,5%, а у Польщі – 2,9%.

За оцінками Євростату, у вересні в ЄС безробітними були 13,042 млн осіб, у тому числі 10,8 млн у єврозоні. Порівняно зі серпнем кількість людей без роботи збільшилася на 61 тис. у ЄС та на 13 тис. у єврозоні, тоді як порівняно із серпнем минулого року вона скоротилася на 226 тис. у ЄС та на 330 тис. у єврозоні.

Серед молоді рівень безробіття в ЄС зріс до 14,8% у вересні з 14,5% у серпні. Таким чином, у ЄС без роботи залишилося 2,861 млн людей віком до 25 років порівняно з 2,287 млн в єврозоні.

Євростат засновує свої розрахунки на поширеному стандартному визначенні, прийнятому Міжнародною організацією праці (МОП). Згідно з цим визначенням, до безробітних належать ті, хто активно шукав роботу протягом останніх чотирьох тижнів і може приступити до неї протягом двох тижнів.

Зазначимо, цього року низка європейських країн перейшла на чотириденний робочий тиждень. Експерти вважають, що такий графік покращує продуктивність та позитивно впливає на сон. Нідерланди очолили рейтинг країн Європи із найкращим співвідношенням часу роботи та сну.

Економіка Ісландії випереджає більшість європейських країн після загальнонаціонального запровадження скороченого робочого тижня без втрати оплати праці.