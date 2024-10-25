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На економіку Росії чекає різкий обвал – аналітики Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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На економіку Росії чекає різкий обвал – аналітики Bloomberg
Аналітики кажуть, що річне зростання Росії може становити близько 1% у 2025 році
колаж: 24 Канал

Оборонна промисловість продовжує зростати, але цього недостатньо, щоб утримати країну на плаву

Зростання економіки Росії під час війни досягло свого піку. Наступного року аналітики прогнозують державі-агресорці різкий обвал економічних показників, попри активне військове виробництво, пише видання Bloomberg.

«Якою буде траєкторія зростання наступного року, залишається відкритим питання – чи буде це «м’яка» чи «жорстка» посадка для економіки», – зазначив з цього приводу російський економіст Олег Кузьмін. 

У жовтневому звіті Інституту Банку Фінляндії зазначили, що у Росії військове виробництво, яке стало причиною карколомного зростання в останні квартали, продовжує збільшуватися, але недостатньо, щоб компенсувати падіння в інших секторах економіки.

Міжнародний валютний фонд погіршив свій прогноз щодо економіки Росії і тепер бачить зростання в 2025 році на рівні 1,3% проти 1,5% раніше. «Уповільнення зростання поза військово-промисловим сектором підкреслює продовження закріплення Росії у воєнній економіці. У 2023 році країна швидко оговталася від рецесії після вторгнення, розширюючи свою економіку на 3,6% щорічно за рахунок витрат, пов’язаних з обороною. Зараз є ризик, що збільшення військового виробництва може відбуватися за рахунок цивільних секторів», – йдеться у статті. 

Промислове виробництво у вересні зросло на 3,2% у річному обчисленні порівняно з 2,7% у серпні, згідно з даними статистичного агентства Росії, опублікованими 23 жавтня. Це включало значні стрибки в категоріях виробництва продукції, пов’язаної з обороною. Цифри збіглися з середнім прогнозом п'яти економістів, опитаних Bloomberg.

Після двох років зростання приблизно на 3,5% економіка, швидше за все, сповільниться приблизно до 1%-2% у 2025 році.

«Попит на будівельні та транспортні послуги з початку 2024 року упав. Ставки за іпотечними кредитами почали різко зростати, а транспорт зіткнувся з обмеженнями потужностей через санкційний тиск. Виробництво, пов’язане з військовою сферою, продовжує розвиватися, але з травня не може компенсувати падіння в секторах, зумовлених «цивільним попитом», у результаті чого загальне промислове виробництво залишилося без змін», – йдеться у публікації. 

«У довгостроковій перспективі перспективи зростання Росії були похмурими ще до повномасштабного вторгнення», – підсумував доцент Стокгольмського інституту перехідної економіки Андерс Олофсгард.

Нагадаємо, санкції проти Росії будуть збільшуватись, проте вони не мають того ефекту, на який розраховувала Європа. Наразі економіка країни-агресорки тоне дуже повільно. Про це сказав президент Володимир Зеленський у понеділок, 21 жовтня, під час зустрічі з журналістами.

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Теги: росія економіка санкції Європа транспорт послуги

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