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Прага заборонила нічні «гулянки» в пабах, аби приваблювати новий тип туристів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Прага заборонила нічні «гулянки» в пабах, аби приваблювати новий тип туристів
Протягом 2023 року у Чехії випили 128 літрів пива на одну людину
фото: Matej Divizna

Їржі Поспішіл: «Мерія Праги шукає більш заможного туриста... а не того, хто приїжджає на короткий час, щоб напитися»

Прага заборонила нічні відвідування пабів, які організовують туристичні агентства. Все тому, що столиця тепер орієнтується на «більш культурних» туристів. Про це повідомляє The Guardian.

Так, місто з населенням 1,3 млн людей уже довго користується популярністю серед організаторів парубоцьких вечірок і відвідувачів пабів, переважно британців.

Заступник мера Праги Зденек Гріб заявив журналістам, що відтепер організовані нічні (з 22:00 до 06:00) відвідування пабів заборонені.

«Мерія Праги шукає більш культурного, заможного туриста... а не того, хто приїжджає на короткий час, щоб напитися», – додав інший заступник Їржі Поспішіл.

Протягом 2023 року у Чехії випили 128 літрів пива на одну людину, що зробило країну лідером у світі за цим показником. У деяких ресторанах пиво дешевше за воду, а багато пабів в історичному центрі пропонують відомий місцевий лагер ціною менш ніж €3 за 0,5 літра.

«Поїздки до центру в пошуках пива були проблемою для місцевих жителів і для інших туристів також. Я не думаю, що це рішення зашкодить нашим продажам. Нікому не заборонять ходити в паб, але ці нічні організовані відвідування пабів – це не те, що нам треба», – зауважив голова Чеської асоціації готелів і ресторанів Вацлав Старек.

Нагадаємо, місцевим жителям, які мешкають у туристичних місцях, набридли високі ціни на оренду та брак житла, викликаний засиллям короткострокової оренди. Наслідуючи приклад таких міст, як Лондон, Дублін, Амстердам і Париж, ще один європейський напрямок починає боротьбу з орендою житла на кшталт Airbnb.

До слова, популярний курорт Церматт, розташований у південній частині швейцарських Альп, може запровадити плату для туристів, які приїжджають сюди лише на кілька годин.Стягувати збір планують через мобільний додаток. Плата становитиме 12 швейцарських франків, або €12,7. 

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Теги: туризм Європа Чехія Лондон столиця Париж

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