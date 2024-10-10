У Вінниці нагородили юних художників – учасників та переможців конкурсу «Відомі вінничани: від минулого до сучасності»

Переглянути кращі роботи конкурсу «Відомі вінничани: від минулого до сучасності» можна у холі Вінницької міської ради. Виставка триватиме до 18 жовтня

9 жовтня з нагоди Дня художника у Вінниці відзначили учнів мистецьких шкіл, які взяли участь у дитячо-юнацькому конкурсі «Відомі вінничани: від минулого до сучасності». Він стартував у вересні в межах заходів, присвячених 661 річниці з часу заснування міста, і мав за мету підсилити компонент національно-патріотичного виховання молодого покоління. Перед юними художниками стояло непросте завдання – зобразити Вінницю через призму видатних особистостей, життя і діяльність яких тісно пов’язані з нашим містом. У результаті на конкурс надійшло 37 робіт, усі їх гідно оцінило журі. Також за вагомі творчі досягнення цього дня нагородили кращих митців громади.

Як розповіли організатори конкурсу, головним його завданням було показати тяглість поколінь, що національний спадок продовжує жити у свідомості українців. Власне весь проєкт був задуманий як подорож у часі, котру малювала уява юних художників. Відзначення лауреатів відбулося у стінах Вінницької художньої школи. На початку церемонії присутні схилили голови у хвилині мовчання в пам’ять про тих, хто заплатив занадто високу ціну за незалежність України, можливість у ній творити та займатись улюбленою справою.

«Художній конкурс до Дня Вінниці має давню історію, яка розпочалася 20 років тому. Раніше вихованці мистецьких шкіл надихалися пейзажними краєвидами та архітектурою нашого міста. А цьогоріч ми вирішили змінити тематику та звернути увагу на видатних діячів, які зробили великий внесок у розвиток Вінниці, Вінниччини та України в цілому, – зазначила заступниця директора департаменту культури Вінницької міської ради Ганна Ковальчук. – Ми спеціально об’єднали дві важливі події – День художника та нагородження учасників конкурсу, щоб разом відзначити наших професіоналів, володарів пензля та юних художників, які тільки роблять перші кроки у світі творчості».

Кожною своєю роботою конкурсанти намагалися донести власне бачення історичного надбання та його впливу на наше сьогодення. У центр живописних композицій вони помістили, зокрема Михайла Коцюбинського, Василя Стуса, Миколу Садовського, Миколу Пирогова, Натана Альтмана, Миколу Леонтовича.

«Як член журі, зазначу, що дуже важко було визначити переможців, бо всі твори були дуже на високому художньому рівні. Помітно. що учасники поставились до конкурсу досить серйозно і творчо працювали над пошуком образів, цікавих в контексті нашого міста Вінниця, – підкреслив художник Олександр Никитюк та побажав конкурсантам не зупинятися на досягнутому. – Сьогоднішня ваша перемога – лише одна зі сходинок. Попереду таких буде дуже багато. Переконаний, на вас чекає гарне мистецьке майбутнє, тому бажаю сил, творчої енергії, фантазії та любові до своєї справи».

За підсумками голосування журі, подяками та заохочувальними подарунками Вінницької міської ради цього дня відзначили 33-х вихованців мистецьких шкіл громади.

А дипломи конкурсу розподілилися наступним чином:

3 місце – Поліна Кравець, Вінницька дитяча школа мистецтв;

2 місце – Владислав Нікульшин, Вінницька дитяча школа мистецтв «Вишенька»;

1 місце – Яна Постемська, Вінницька дитяча музична школа №2.

А Гран-прі конкурсу отримала Елеонора Фоменко – старшокласниця Вінницької дитячої художньої школи.

Для своєї картини дівчинка обрала постать Миколи Леонтовича і як розповіла зовсім не випадково: «Незабаром Різдво та новорічні свята. Мені дуже подобається їх атмосфера. Перше, що асоціюється з нею, звичайно, – «Щедрик» нашого видатного композитора. Саме його творчість стала натхненням для моєї конкурсної роботи. Навіть її колористикою я намагалася передати глядачам справжній зимовий настрій».

Особливі вітання цього вечора приймала ще одна вихованка Вінницької дитячої художньої школи. За творчу фантазію та особливу увагу до постаті Михайла Коцюбинського саме у рік відзначення 160-річчя від дня його народження, юна мисткиня Катерина Маліновська отримала пам’ятний подарунок із рук директорки Вінницького літературно-меморіального музею імені М. М. Коцюбинського Лариси Кравченко. А ще пропозицію поповнити своєю роботою фондову колекцію музею.

До речі, обидві дівчинки – учениці Олександри Мельник, викладачки Вінницької дитячої художньої школи.

«Ми досить відповідально поставились до конкурсу, позаяк це масштабна подія, яка дає можливість юним художникам показати свої вміння та досвід. А заразом привітати рідне місто із Днем народження, – каже Олександра Мельник. – Те, що перемога буде за нами, навіть не сумнівалися, адже за такою впевненістю лежить наполеглива праця».

Саме за невтомну працю на освітянській ниві та великий внесок у розвиток художнього мистецтва цього дня нагороди отримали:

Сергій Бартко – викладач образотворчого мистецтва закладу Вінницька дитяча художня школа;

Андрій Гнед – викладач образотворчого мистецтва закладу Вінницька дитяча школа мистецтв «Вишенька»;

Світлана Жукова – викладач образотворчого мистецтва закладу Вінницька дитяча школа мистецтв;

Вікторія Литвак – викладач образотворчого мистецтва закладу Вінницька дитяча музична школа № 2;

Ірина Прокопчук – художниця, мисткиня;

Олександр Никитюк – відомий вінницький митець і художник, голова ГО «Лабораторія актуальної творчості».

Переглянути кращі роботи конкурсу «Відомі вінничани: від минулого до сучасності» можна у холі Вінницької міської ради. Виставка триватиме до 18 жовтня.