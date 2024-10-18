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В Україні злетіли ціни на яйця: скільки доведеться заплатити

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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В Україні злетіли ціни на яйця: скільки доведеться заплатити
Яйця на полицях українських супермаркетів не радують споживачів своєю ціною
колаж: 24 канал

Яйця в українських супермаркетах продовжують дорожчати

В Україні підскочили ціни на курячі яйця. Про це свідчать дані порталу Мінфін.

Українські споживачі зіштовхнулися із зростанням цін на деякі основні продукти харчування. Йдеться про товари, які є у кошику більшості покупців і наявність яких у раціоні є важливою.

В Україні злетіли ціни на яйця: скільки доведеться заплатити фото 1

Зокрема, станом на 18 жовтня вартість курячих яєць «Квочка» зросла з 39,76 до 45,60 грн за десяток.«Ясенсвіт» у середньому продається по 44,27 грн за десяток, що також дорожче, ніж минулого місяця – 40,09 грн. За 30 штук таких самих яєць доведеться віддати 136,45 грн. Це при тому, що у вересні їхня ціна ще була на рівні 122,20 грн.

До слова, з березня 2025 року торгова мережа Lidl Lietuva не продаватиме яйця курей, яких тримають у клітках. За даними представника Lidl Lietuva Кароліни Лабутіте, компанія у стратегію внесла зобов'язання відмовитися від таких яєць ще у 2016 році. 

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Теги: продукти статистика Україна харчування супермаркет

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