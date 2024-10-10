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«Я вирішила випускати пісні російською». Співачка Луна з чоловіком покинули Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Співачка Христина Герасимова та її чоловік Олександр Волощук
фото з відкритих джерел

Як заявила артистка, в її 38-річного чоловіка не виникло проблем з перетином українського кордону

Українська співачка Христина Герасимова, яка має псевдонім Луна, виїхала до Іспанії зі своїм 38-річним чоловіком Олександром Волощуком. Про це вона розповіла в інтерв'ю російському виданню «Медуза».

Як зазначила артистка, вона планує надалі випускати російськомовні пісні.

«Я вирішила випускати пісні російською мовою. Такі правила: в умовах війни неможливо просувати культуру та мову країни-агресорки. Прийнявши це, я вирішила працювати і виступати для аудиторії за кордоном, яка приймає мене та мою творчість. У результаті я зібрала життя у 30 коробок, поїхала з дитиною», – пояснила артистка.

Герасимова наголосила, що в її чоловіка не виникло проблем з перетином українського кордону.

«Вирішив виїхати, оскільки природні соціальні процеси в Україні парадоксально дедалі більше нагадують структурні настанови РФ», – сказала жінка.

За словами Луни, руйнувати зв'язки з Україною, вона не планує.

«Виїхала я, перш за все, через втому від постійного стресу: тривоги, обстріли, відключення світла. Народження молодшої дитини зробило рішення про від'їзд очевидним. Як мати я хотіла забезпечити безпеку новонародженій дитині. Хоч для мене було важливо народити сина в Україні, я не могла ігнорувати постійну небезпеку. Я глибоко переконана, що певні важливі речі відбуваються лише на рідній землі, і тому я не зрікаюся України та не рву з нею зв'язок», – додала вона.

Варто зазначити, що Луна вийшла за музиканта, композитора, гітариста та саунд-продюсера Волощука у 2021 році. 11 січня 2024 року в одному з київських пологових будинків у пари народився син, якого назвали Микитою.

Раніше скандальний український продюсер Юрій Бардаш, який втік до Москви, де розхвалює кремлівську політику, вибухнув новими одкровеннями. Цього разу Бардаш звинуватив колишню дружину, співачку Луну в проукраїнській позиції, яка, на його думку, шкодить їх спільному сину.

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Теги: мова війна чоловік Іспанія співачка

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