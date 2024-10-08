Європейські порти кілька тижнів не приймають пошкоджене судно РФ із селітрою – NYT

Російське судно із селітрою не приймає жодень морський порт Європи

Протягом кількох тижнів корабель Ruby, який плаває під прапором Мальти і транспортує аміачну селітру з Росії, курсувала уздовж берегів Північної Європи в пошуках порту. Проте жодна з країн не надала дозволу на причал, остерігаючись можливого вибуху вантажу, що перебуває на борту. Про це повідомляє The New York Times.

Вантажне судно Ruby транспортує 20 000 тонн аміачної селітри з Росії, яка використовується для виготовлення добрив. У серпні судно вийшло з порту Кандалакша на північно-західному узбережжі Росії. Невдовзі після цього воно сіло на мілину, зазнавши пошкоджень, які, за словами власників, завадили йому дістатися кількох портів в Африці, куди призначався вантаж.

Після цього Ruby направилося до Норвегії, де біля міста Тромсе його оглянули інспектори. Виявилося, що судно має пошкоджене кермо, гребний гвинт, а також тріщини в корпусі. Норвегія вирішила відправити судно на ремонт, вимагаючи, щоб його супроводжував буксир.

Екіпаж планував відправитися на ремонт до Литви, однак прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте повідомила, що судно не зможе увійти в порт Клайпеди. Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс зазначив, що, незважаючи на відсутність доказів злого наміру з боку Ruby, Литва «не може дозволити собі бути вразливою в стосунках із Росією».

Судну також було відмовлено в заході на Мальту, попри те, що воно ходило під мальтійським прапором і належало компанії, зареєстрованій на Мальті. Міністерство транспорту заявило, що порт буде відкритий для судна лише після вивантаження селітри.

Після цього Ruby повернулося до Британії. Однак, коли судно наближалося, колишній посол Литви у Великій Британії Ейтвідас Баярунас опублікував статтю, назвавши Ruby «плаваючою мегабомбою» і попередивши про можливі російські диверсії. Британські ЗМІ швидко підхопили цю інформацію.

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