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Скорочення робочого тижня. Ісландія фіксує нові рекорди у економіці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Скорочення робочого тижня. Ісландія фіксує нові рекорди у економіці
Ісландія змінює свою економіку
фото із відкритих джерел

Аналітики пов'язують економічні успіхи країни саме зі скороченням робочого тижня

Економіка Ісландії випереджає більшість європейських країн після загальнонаціонального запровадження скороченого робочого тижня без втрати оплати праці. Про це йдеться в дослідженні The Autonomy Institute.

Експерти проаналізували результати дослідження ринку праці, яке Інститут соціальних досліджень при Університеті Ісландії провів для міністерства соціальних справ і праці та управління охорони праці, щоб зрозуміти моделі зайнятості, робоче середовище і причини, через які люди йдуть з оплачуваної роботи. Дослідження збирало дані в період із 2021-го до 2022 року.

За два роки до опитування більше ніж половина (59%) працівників дістали пропозицію про скорочення робочих годин. У більшості випадків (80% тих, хто взяв участь у програмі) працівники кажуть, що з ними консультувалися щодо того, як скорочені години роботи буде реалізовано на їхньому робочому місці.

Більшість ісландських працівників (78%) задоволена своїм нинішнім робочим часом.

У державному секторі 81% працівників державних установ і 82% муніципальних службовців були задоволені своїм робочим часом, у приватному секторі рівень задоволеності становив 77%.

Серед тих, чиї робочі години скоротили за останні два роки, 62% працівників повідомляють про більшу задоволеність своїм робочим часом.

97% працівників вважають, що скорочення робочого часу полегшило пошук балансу між роботою й особистим життям або принаймні дало змогу зберегти цей баланс на колишньому рівні, а 52% вважають, що ситуація покращилася.

Працівники державного сектору частіше вказували, що скорочення робочого часу дало їм можливість легше збалансувати роботу й особисте життя – 61% державних службовців і 55% муніципальних службовців порівняно із 42% працівників приватного сектору.

42% тих, хто перейшов на скорочений робочий день, вважають, що це знизило рівень стресу в їхньому особистому житті. Але 6% вважають, що він підвищився.

До слова, торік в Ісландії фіксували швидше економічне зростання, ніж у більшості європейських країн, а рівень безробіття у країні був одним із найнижчих у Європі, зазначають Інститут автономії Великобританії та Асоціація за сталий розвиток і демократію Ісландії.

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Теги: економіка Ісландія безробіття робота

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