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Двоє українських ветеранів вибороли п'ять медалей на Arnold Classic Europe

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Двоє українських ветеранів вибороли п'ять медалей на Arnold Classic Europe
Українські військові ветерани вибороли медалі на змаганнях в Іспанії
Фото: Facebook Світлана Онищук

В Іспанії завершились змагання Arnold Classic Europe серед військових ветеранів

Двоє ветеранів з Прикарпаття здобули золоту, бронзову та три срібні медалі на змаганнях Arnold Classic Europe, які проходили в Іспанії. Про це повідомила начальниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у Facebook.

«У Мадриді завершилися міжнародні змагання Arnold Classic Europe серед ветеранів війни та поранених військовослужбовців... Наші земляки виступили з такими результатами: Андрій Якубенко виграв золото у веслуванні на 100 м, бронзу – еірбайк. Сергій Тарнавський здобув відразу три срібла: із жиму штанги, ривка гирі й еірбайк», – зазначила Онищук.

До слова, українська збірна вперше взяла участь у міжнародних змаганнях Arnold Classic Europe. Наша команда, яка об’єднала 50 ветеранів війни та військовослужбовців, виборола рекордні 188 медалей.

Раніше вже повідомлялось, що Євгеній Омельчук, ветеран війни, колишній військовослужбовець Збройних сил України здобув три медалі на фестивалі Арнольда Шварценеггера в Іспанії.

Кілька днів назад у столиці пройшла ветеранська конференція. Оприлюднено підсумкове звернення до влади.

До слова, в Україні з 21 жовтня працюватимуть комісії, які обиратимуть кандидатів на посади фахівців для підтримки ветеранів війни та демобілізованих осіб.

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Теги: ветеран Facebook золото медалі спорт Іспанія

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