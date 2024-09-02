Головна Світ Економіка
search button user button menu button

У Польщі податкова може без попередження заблокувати банківські рахунки: що варто знати

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Польщі податкова може без попередження заблокувати банківські рахунки: що варто знати
Податківці у Польщі блокують рахунки аби швидко стягнути з підприємців прострочені податки
фото із відкритих джерел

Податкова служба Польщі має право порушити виконавче провадження, якщо підприємець не сплачує обов’язкові платежі у встановлений термін 

У польської податкової є свої методи, як швидко стягнути з підприємців прострочені податки. Одного рішення достатньо, щоб заблокувати рахунок компанії на термін до трьох місяців. Про це пише inPoland.

Українцям слід мати на увазі, що податкова може заблокувати рахунок підприємця, якщо є підозра в ухиленні від сплати податків. Цей метод використовують як превентивний захід, коли платник податків має велику заборгованість або коли є підозра, що підприємець може спробувати приховати або зняти кошти з рахунку.

Податкова служба має право порушити виконавче провадження, якщо підприємець не сплачує обов’язкові платежі у встановлений термін після повідомлення про заборгованість. Блокування коштів може бути результатом відкриття такого провадження. Це відбувається у разі несплати податкових або публічно-правових зобов’язань.

Слід звернути увагу, що кошти на розрахунковому рахунку не захищені положеннями статті 54 Закону про банки. У такому разі платник податків не має права на певну суму, звільнену від арешту. Однак без згоди органу виконавчої влади можна зняти кошти з рахунку лише для виплати зарплати працівникам, аліментів або компенсацій, що призначають при виході на пенсію.

Рішення про блокування рахунку ухвалює керівник податкової служби. Рахунок може бути заблокований на термін до 72 годин з можливістю продовження до трьох місяців, якщо є підозри на серйозні порушення. Податкова ніяким чином не повідомляє власника рахунку про дії, які проводить з його рахунком.

До слова, польський уряд підтвердив, що до закінчення терміну своїх повноважень у 2027 році внесе поправки до Трудового кодексу з метою скорочення робочого часу. Скорочення робочого часу пропонується здійснити або шляхом запровадження чотириденного тижня, або семигодинного робочого дня. Однак серед польських політиків точаться дискусії щодо доцільності такого рішення.

Читайте також: «До біса Путіна! Україну – до НАТО!». Новий посол Польщі в Україні: факти і цитати
Теги: Польща економіка податки бізнес фінанси блокування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Польщі Анджей Дуда у селищі Олика на Волині
Українсько-польська памʼять як заручниця політики
3 серпня, 17:00
Голова комітету наголосив, що не розуміє позиції певних фракцій, які не голосували за підвищення акцизу на пальне
Підвищення податків: «слуга» Потураєв на прикладі пояснив, чому це необхідно
5 серпня, 11:26
Норвегія може зіштовхнутись із нестачею лосося
Світ зіштовхнеться із нестачею лосося? Виробники із Норвегії б'ють на сполох
8 серпня, 12:21
Планується, що кожне підприємство, яке сплачує підвищений військовий збір у розмірі 20 тис. грн на місяць за кожного працівника, зможе його забронювати
Бронювання працівників підприємств: Рада представила три законодавчі ініціативи
20 серпня, 11:30
Також у межах проєкту передбачено надання підтримки ВПО та українцям, які повернулись додому, молоді, жінкам та іншим членам громад трьох областей у навчанні задля підвищення професійного рівня та збільшення їхніх шансів на працевлаштування
Мінекономіки роз'яснило, які виплати можуть отримати українці від Німеччини
23 серпня, 22:20
Період економічної стагнації Німеччини продовжується
Економіка Німеччини стрімко котиться вниз – Bloomberg
28 серпня, 13:19
Українські біженці в Ірландії мають навести лад із податками
Українці в Ірландії мають визначитись із своїм податковим статусом
27 серпня, 06:00
Туск готовий у разі потреби змінити польські закони, щоб це дозволяло швидше збивати повітряні цілі в небі
Польща третій день шукає сліди російського дрона
28 серпня, 18:58
Сьогодні, 27 серпня 2024 року, відбулася пресконференція президента України Володмира Зеленського
Олімпіада пройшла, а пінг-понг залишився. Післямова до пресконференції Зеленського тема дня
27 серпня, 23:15

Економіка

У Польщі податкова може без попередження заблокувати банківські рахунки: що варто знати
У Польщі податкова може без попередження заблокувати банківські рахунки: що варто знати
Росія відчуває значні труднощі під час торгівлі з Китаєм – Reuters
Росія відчуває значні труднощі під час торгівлі з Китаєм – Reuters
Швейцарія робить шоколадну революцію: виробники винайшли новий вид смаколика
Швейцарія робить шоколадну революцію: виробники винайшли новий вид смаколика
США замовили ракети Javelin на $1,3 млрд: частину отримає Україна
США замовили ракети Javelin на $1,3 млрд: частину отримає Україна
Обіцяна Путіним швидкісна дорога до Уралу під загрозою: у бюджеті РФ немає грошей
Обіцяна Путіним швидкісна дорога до Уралу під загрозою: у бюджеті РФ немає грошей
Нідерланди готують нові обмеження проти китайських чипів
Нідерланди готують нові обмеження проти китайських чипів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
34K
Візит Путіна в Монголію. Що заплатила Росія за безпеку диктатора?
20K
Політолог пояснив, чому Путін вирішив поїхати в Монголію
18K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
6239
Між російськими військами та Покровськом залишилася одна лінія оборони – Forbes
5082
Магучіх розвеселила мережу ефектним танком

Новини

Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
Сьогодні, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
Вчора, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58
Атака на Суми, вибухи в Криму: головне за ніч
30 серпня, 06:56
Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
29 серпня, 06:56

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua