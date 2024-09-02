У Польщі податкова може без попередження заблокувати банківські рахунки: що варто знати

Податкова служба Польщі має право порушити виконавче провадження, якщо підприємець не сплачує обов’язкові платежі у встановлений термін

У польської податкової є свої методи, як швидко стягнути з підприємців прострочені податки. Одного рішення достатньо, щоб заблокувати рахунок компанії на термін до трьох місяців. Про це пише inPoland.

Українцям слід мати на увазі, що податкова може заблокувати рахунок підприємця, якщо є підозра в ухиленні від сплати податків. Цей метод використовують як превентивний захід, коли платник податків має велику заборгованість або коли є підозра, що підприємець може спробувати приховати або зняти кошти з рахунку.

Податкова служба має право порушити виконавче провадження, якщо підприємець не сплачує обов’язкові платежі у встановлений термін після повідомлення про заборгованість. Блокування коштів може бути результатом відкриття такого провадження. Це відбувається у разі несплати податкових або публічно-правових зобов’язань.

Слід звернути увагу, що кошти на розрахунковому рахунку не захищені положеннями статті 54 Закону про банки. У такому разі платник податків не має права на певну суму, звільнену від арешту. Однак без згоди органу виконавчої влади можна зняти кошти з рахунку лише для виплати зарплати працівникам, аліментів або компенсацій, що призначають при виході на пенсію.

Рішення про блокування рахунку ухвалює керівник податкової служби. Рахунок може бути заблокований на термін до 72 годин з можливістю продовження до трьох місяців, якщо є підозри на серйозні порушення. Податкова ніяким чином не повідомляє власника рахунку про дії, які проводить з його рахунком.

До слова, польський уряд підтвердив, що до закінчення терміну своїх повноважень у 2027 році внесе поправки до Трудового кодексу з метою скорочення робочого часу. Скорочення робочого часу пропонується здійснити або шляхом запровадження чотириденного тижня, або семигодинного робочого дня. Однак серед польських політиків точаться дискусії щодо доцільності такого рішення.