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Мінекономіки роз'яснило, які виплати можуть отримати українці від Німеччини

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Мінекономіки роз'яснило, які виплати можуть отримати українці від Німеччини
Також у межах проєкту передбачено надання підтримки ВПО та українцям, які повернулись додому, молоді, жінкам та іншим членам громад трьох областей у навчанні задля підвищення професійного рівня та збільшення їхніх шансів на працевлаштування
фото з відкритих джерел

Українці у трьох областях можуть отримати гранти на перезапуск та підтримку бізнесу в розмірі від 7 000 до 20 000 євро

Федеральний уряд Німеччини через Німецький банк розвитку (KfW) виділяє значну фінансову допомогу для підтримки економічного відновлення Сумської, Чернігівської та Київської областей. Ці кошти призначені для внутрішньо переміщених осіб, українців, які повернулися додому, та приймаючих громад. Про це повідомили у Міністерстві економіки. 

«Прикордонні регіони, які були частково окуповані, які постійно зазнають ракетних обстрілів ворога, потребують особливої уваги з боку держави. Ми маємо низку урядових програм з підтримки й стимулювання розвитку бізнесу в цих регіонах, надання допомоги мешканцям та внутрішнім переселенцям у працевлаштуванні, перенавчанні та підвищенні свого професійного рівня, щоб вони могли стати більш конкурентними на ринку праці, мали можливість забезпечувати себе й родину», – зазначила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна.

Розмір грантів

  • Для мікропідприємств: до 7 000 євро (150 грантів)
  • Для малих підприємств: до 20 000 євро (90 грантів)
  • Для стартапів (мікропідприємства): до 15 000 євро (45 грантів)
  • Для економічних кластерів: до 80 000 євро (4 гранти)

Окрім грантів на бізнес, проєкт також передбачає

  • Ваучери на навчання: 500 осіб отримають ваучери до 1 000 євро на професійні курси та підвищення кваліфікації.
  • Підтримка працевлаштування: допомога ВПО, поверненцям, молоді, жінкам та іншим членам громад у пошуку роботи.

Уряд України наголошує на важливості підтримки прикордонних регіонів, які постраждали від війни та потребують особливої уваги для відновлення економіки та соціальної стабільності.

До слова, Німеччина планує продовжувати надавати значну підтримку Україні, зокрема за допомогою кредиту в 50 мільярдів євро в рамках «Групи семи» (G7). Про це повідомляє  канцлер Німеччини Олаф Шольц в соціальній мережі Х.Канцлер підкреслив, що Німеччина була і залишається країною, яка серед європейських держав надає найбільшу допомогу Україні.

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Теги: Німеччина бізнес навчання

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