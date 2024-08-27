Головна Країна Політика
search button user button menu button

Олімпіада пройшла, а пінг-понг залишився. Післямова до пресконференції Зеленського

тема дня
Станіслав Груздєв, Олена Зварич glavcom.ua
Олімпіада пройшла, а пінг-понг залишився. Післямова до пресконференції Зеленського
Сьогодні, 27 серпня 2024 року, відбулася пресконференція президента України Володмира Зеленського
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Українці побачили ледь не весь спектр людських емоцій за неповні півтори години спілкування з президентом

З гори ньюсів, висловлених на майже півторагодинній пресконференції чітко чи напівнатяками, варто виокремити головний – чи не вперше Володимир Зеленський визнав, що готується до переговорів з Москвою. Ймовірно, переговори (чи прелюдія до них) відбудуться вже скоро – очікувано в листопаді нинішнього року в рамках другого Саміту миру, на який партнери планують запросити представників Росії.

Про це Володимир Зеленський сказав, до речі, відповідаючи на питання про відступ під Покровськом та наступ на Курщині, начебто мимохіть підкреслюючи політичну складову мети операції під Суджею. «Ми не такі великі, як Росія, тому маємо застосовувати хитрощі», – сказав Зеленський. І тут же: «Нам треба на Саміті миру бути в сильній ситуації. Авжеж, все скінчиться за столом переговорів, але нам треба мати сильні позиції, бути готовими до такого діалогу. Ну ось і все».

Олімпіада пройшла, а пінг-понг залишився. Післямова до пресконференції Зеленського фото 1

Водночас глава держави вкотре повторив, що поступки українськими територіями не є предметом торгу в рамках будь-яких перемовин. «Наші друзі у США мають позитивно на це дивитися, бо йдеться про наші території, не про американські», – підкреслив президент.

Тоді що ж може бути предметом переговорів зі «старим дідом», як зневажливо назвав Зеленський Путіна? Хіба що обмін територіями? Бадьора наступальна риторика президента України може бути відповіддю на це питання.

Ухилившись від питання про те, як довго Україна може протистояти потужному ресурсному ворогові, Зеленський виглядав як лідер держави, налаштованої на активне протистояння та гру в довгу. Пакети партнерської військової допомоги, виробництво дронів, розвиток військово-промислового комплексу, подальші несподівані операції ЗСУ на кшталт курської, – ці теми були домінуючими у спілкуванні президента з медійниками.

Зеленський не скупився не гостре слово, намагався бути відвертим, жартував, кокетував з Сонею Кошкіною, спопеляв поглядом Романа Кравця – українці побачили ледь не весь спектр людських емоцій за неповні півтори години. Проте багато посутніх питань лишилися, як завжди, без відповіді. Деякі були вкриті туманом війни, виправданим і не дуже, деякі – були вкрай незручними. Останні стосувалися команди президента та візії майбутнього. Отож чим, приміром, займатиметься майбутнє міністерство з романтичною назвою Міністерство єдності, та чому Татаров з Малюком різали в Києві чеченців, так і залишилося нез’ясованим. І не тільки це.

Олімпіада пройшла, а пінг-понг залишився. Післямова до пресконференції Зеленського фото 2

Про зброю від партнерів

Західні партнери України, як можна зрозуміти зі слів президента, не бажають ділитися своєю далекобійною зброєю. «Вони намагаються про це не говорити, але я порушую це питання». Метафорично, за Володимиром Зеленським, це виглядає так: «Олімпіада пройшла, а пінг-понг залишився».

Разом з тим він упевнений, що Україна отримає все, про що домовлялася з партнерами, однак «малими порціями». «Сьогодні ті порції дуже маленькі, а ви бачите, який апетит у цієї війни». Іноді повільність поставок пов’язана з бюрократичними процедурами, як, наприклад, у США, адже всі пакети допомоги, обіцяні Конгресом, Київ отримає вже за наступного президента. Іноді  – з проблемами виробництва, оскільки відповідної зброї чи боєприпасів у необхідних обсягах просто немає, і їх треба виготовити.

За словами Володимира Зеленського, ми дуже потужно розвиваємо власне виробництво дронів, снарядів, ракет. Це високовартісне виробництво, і коштів на нього в бюджеті вже немає, розповів президент. Сьогодні розвивати виробництво оборонної продукції Україні допомагають скандинавські країни та країни Балтії, Польща, вкладаючи кошти у наш військово-промисловий комплекс. Зеленський впевнений, що після війни «це буде ко-продакшн».

Окремим рядком глава держави визначив вітчизняне виробництво БпЛА. Якщо напочатку 2024-го йшлося про мільйон дронів для фронту впродовж року, то зараз, за словами Зеленського, українські підприємства, приватні та державні разом, спроможні виготовити 2-3 мільйони.

Також президент згадав про дрон-ракету «Паляниця» та заявив, що Україна розробила і успішно випробувала першу балістичну ракету власного виробництва. Деталі він не оприлюднив. Натякнув, що в роботі над ракетою-дроном «Паляниця» люди віддали своє життя.

Олімпіада пройшла, а пінг-понг залишився. Післямова до пресконференції Зеленського фото 3

Про транзит російського газу територією України

Договір з Росією на постачання газу (він закінчується до кінця року – «Главком») Україна точно не буде продовжувати. Зараз ЗСУ контролюють газорозподільчу станцію поблизу Суджі, що в Курській області РФ. Не виключено, що транзит блакитного палива в Європу, принаймні до окремих її країн, буде поновлено. Як сказав Володимир Зеленський, «на прохання окремих наших європейських колег», але «ми будемо радитися».

Про міністерство єдності та повернення чоловіків з-за кордону

Восени уряд може розширитися за рахунок ще одного міністерства, яке наразі має робочу назву Міністерство єдності. Кому належить ця ідея, не зрозуміло: чи то очільнику МЗС Дмитру Кулебі, чи то самому президентові, але його місія якимось чином пов’язана з поверненням українців з-за кордону та налагодження життєздатної демографічної ситуації в Україні, адже, рятуючись від війни, з країни виїхали сім мільйонів людей, переважно працездатного віку та дітей. 

«Якщо ми їх не повернемо і не виведемо з тіні податки – у нас серозний виклик буде після війни, – вважає глава держави. – У нас 10,2 млн пенсіонерів. І як їх годувати?.. Нам треба повернути працездатних людей, знайти їм роботу – цим має зайнятися (нове) міністерство єдності».

Передовсім робота буде спрямована на терени Польщі та Німеччини, де знайшли прихисток найбільше біженців з України. «Є українці, які працюють там, і їм комфортно. Але є й ті, які не працюють. Європейським нашим партнерам політично вигідно не витрачати фінансову допомогу на українців, які не працюють, а відправити їх додому», – доступно пояснив Зеленський.

Яким чином та за допомогою яких механізмів українських чоловіків повертатимуть додому, президент не пояснив. Єдине, у чому він певен у цьому контексті, – це те, що повертати їх будуть без примусу. Тобто, як можна зрозуміти, репресивні заходи до них застосовувати не будуть.

Олімпіада пройшла, а пінг-понг залишився. Післямова до пресконференції Зеленського фото 4

Про в.о. в уряді

Володимир Зеленський заявив про необхідність вирішити питання з великою кількістю виконувачів обов'язків міністрів в уряді: «Ми в діалозі з прем'єр-міністром. У нас багато виконувачів обов'язків. Потрібно насамперед вирішити це питання. Якщо чесно, ми сфокусовані на цьому». Власне, про інші зміни в організації роботи уряду та досягнення її ефективності президент не говорив.

Олімпіада пройшла, а пінг-понг залишився. Післямова до пресконференції Зеленського фото 5

Про свою команду

На прохання журналіста «Української правди» охарактеризувати принципи, за якими президент підбирав свою команду ефективних менеджерів, зокрема, Олега Татарова, Андрія Єрмака, Ростислава Шурму, Володимир Зеленський не на жарт розлютився і звинуватив видання у роботі за «темниками» на зразок тих, що існували в епоху Януковича. «Треба мати світло в очах, щоб зрозуміти те, що вам говорять», – осадив він журналіста.

«Моя команда – це всі ті люди, хто захищає Україну: і військові, і оборонний комплекс, і уряд, і депутати, які приняли закони для шляху до ЄС», – пафосно сказав Зеленський.

Олімпіада пройшла, а пінг-понг залишився. Післямова до пресконференції Зеленського фото 6

Щодо Татарова, то він дав зрозуміти, що на недавній зустрічі зі ЗМІ, що відбувалася офрекордз, відповідав на подібне питання. Схоже, історія ця приховує в собі велику таємницю, яку Зеленський не хоче оприлюднювати. «Я не хотів цього казати. Це знають і Сполучені Штати, і всі. Олег Татаров разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні, в Києві, поки ви тут не були. Замало? Вигнати його? Щоб його вбили рускіє».

Олена Зварич, Станіслав Груздєв (фото), «Главком»

Читайте також:

Теги: війна Володимир Зеленський Україна президент Офіс президента Курщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Марина та Владислава Алексіїві були у складі бронзової групи на минулій Олімпіаді, проте зараз вони виступатимуть у дуеті
Анонс Олімпіади на 10 серпня. Останній ривок для збірної України
10 серпня, 10:28
У РФ різкий спалах зареєстрованих кримінальних проваджень за фактами хабарництва у російській армії
Окупанти масово платять хабарі, щоб «списатись» з армії: деталі
1 серпня, 10:46
Першим з борту літака зійшов Пол Вілан
До США прибули американці, звільнені в рамках обміну з РФ
2 серпня, 07:32
Від початку доби відбулися 102 бойові зіткнення з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2024 року
4 серпня, 00:28
Площа квартири на Печерську – 134 квадратних метри
Новини Е-декларування. Тесть пустив депутата Железняка в елітну квартиру
6 серпня, 19:13
Окупанти прорвали оборону та захопили декілька сіл
На сході України окупанти захопили Сергіївку та низку інших населених пунктів
7 серпня, 23:14
Капітан німецького морського флоту Міхаель Гісс вважає: головне завдання Бундесверу – бути готовим до війни
Німецький командувач закликав співвітчизників бути готовими до війни через п’ять років
11 серпня, 15:33
Росія перед 24 серпня може влаштувати масову атаку на Україну
Посольство США: Росія найближчим часом може посилити удари по Україні
22 серпня, 10:12
Польська журналістка Моніка Андрушевська
Польська журналістка постраждала від обстрілу Краматорська
25 серпня, 13:56

Політика

Олімпіада пройшла, а пінг-понг залишився. Післямова до пресконференції Зеленського
Олімпіада пройшла, а пінг-понг залишився. Післямова до пресконференції Зеленського
«Віз валізку з $600 тис.». Шеф президентського протоколу розказав про організацію перших візитів очільників України за кордон
«Віз валізку з $600 тис.». Шеф президентського протоколу розказав про організацію перших візитів очільників України за кордон
Президент утворив дві міські військові адміністрації у Запорізькій області
Президент утворив дві міські військові адміністрації у Запорізькій області
Чому Ватикан проти заборони УПЦ МП. Зеленський розставив крапки над «і»
Чому Ватикан проти заборони УПЦ МП. Зеленський розставив крапки над «і»
Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді
Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді
Президент пояснив, які є складнощі із поверненням держзрадників до України
Президент пояснив, які є складнощі із поверненням держзрадників до України

Публікації

Народний депутат Артем Дмитрук має багато іпостасей
Біжи, Тьомо, біжи! Хто такий депутат Дмитрук, який втік з України?
Вчора, 21:10
Мої 33. Ровесники Незалежності – про себе, країну та майбутнє
Мої 33. Ровесники Незалежності – про себе, країну та майбутнє
24 серпня, 20:00
Рух «Чесно» до річниці відновлення незалежності України проаналізував парламентські стенограми виступів іноземних політиків у Верховній Раді за всі скликання
Від Буша до Байдена. 33 роки Незалежності у цитатах іноземних лідерів, що відвідували Київ
24 серпня, 12:18
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
23 серпня, 10:27
День Незалежності 2024. Повний перелік святкових заходів
День Незалежності 2024. Повний перелік святкових заходів
22 серпня, 15:46

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
157K
Кидають авто та йдуть в очерет. Нардепка засвітила місце, звідки чоловіки тікають з України
45K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
17K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
12K
Ворог просунувся на Харківщині: аналіз ISW
11K
27 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9006
Серпневий парад планет: коли споглядати унікальне явище

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua