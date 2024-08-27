Українці в Ірландії мають визначитись із своїм податковим статусом

«Єдиний стандарт з обміну податковою інформацією» – це вимога щодо збору та розкриття податкової інформації фінансовими організаціями країн, зокрема між Україною та Ірландією

З 30 вересня інформація про банківські рахунки громадян України потраплятиме до міжнародної бази даних податкових органів. Україна приєднається до міжнародного обміну інформацією про фінансові рахунки на основі стандарту CRS, який використовується для контролю податків. Це означає, що дані українців можуть бути передані на запит уповноважених служб Ірландії. Про це пише russianireland.com

CRS зобов'язує країни-учасниці збирати дані про рахунки іноземних податкових резидентів та щорічно обмінюватися цією інформацією. CRS (Common Reporting Standard) – «Єдиний стандарт з обміну податковою інформацією» – це вимога щодо збору та розкриття податкової інформації фінансовими організаціями країн/юрисдикцій, що беруть участь у боротьбі з ухиленням від сплати податків та захисту податкових систем.

CRS призначений для визначення країни/юрисдикції податкового резидентства клієнтів фінансових організацій (у тому числі банків, страхових та керуючих компаній). Відповідно до вимог CRS фінансові організації зобов'язані виявляти клієнтів, які можуть бути податковими резидентами за межами країни/юрисдикції, де вони відкрили рахунки та використовують фінансові продукти, а також повідомляти деяку інформацію до місцевих податкових органів. Після цього розкрита інформація може бути передана податковим органам у країні, податковим резидентом якої є клієнт, що розглядається.

Громадяни України мають точно визначити свій податковий статус, оскільки неправильно вказана інформація може призвести до подвійного оподаткування чи закриття рахунку. Закон №2970-ІХ вимагає від українських банків збирати дані про податкове резидентство клієнтів. Якщо клієнт не надасть необхідної інформації, банк може закрити його рахунок. У разі визнання себе податковим резидентом іншої країни Україна автоматично передасть інформацію про рахунки до податкової служби цієї країни.

Зокрема, якщо людина, яка отримала тимчасовий захист в Ірландії, вказує на себе як податкового резидента Ірландії в українському банку, то Україна зобов'язана передати інформацію про цей рахунок ірландській податковій службі. Якщо ж людина визначить себе резидентом України, то інформація не передаватиметься. Якщо клієнт не надасть інформацію про своє резидентство, банк може закрити його рахунок.

Усі, хто отримували допомогу в Ірландії, вважатимуться податковими резидентами Ірландії, і інформацію про їхні рахунки в Україні буде передано до податкових органів Ірландії. Не має значення, скільки в людини рахунків – кожен із них прив'язаний до паспорта.

З 30 вересня банки передаватимуть, зокрема, країну податкового резидентства, актуальну на даний момент. Якщо на одному рахунку вказано Україну, на іншому – Польщу, а на третьому – Ірландію, то податкові органи кожної з цих країн можуть претендувати на збір податків з доходів на всі рахунки.

Що робити українцям в Ірландії?

У разі отримання доходу в Україні підприємцем або працівником, який проживає в Ірландії зі статусом тимчасово захищеної особи, можна скористатися «Угодою про уникнення подвійного оподаткування», підписаною між країнами.

Якщо ви є податковим резидентом Ірландії, але надалі не плануєте залишатися на острові, ставши non-domicile, ви можете не декларувати ваш дохід, отриманий за межами країни. Однак ви зобов'язані сплачувати податок з усіх доходів, отриманих всередині Ірландської Республіки, а також сум, що надходять на ваші ірландські рахунки.

Визначення податкового статусу – індивідуальний процес, який залежить від конкретних обставин певної особи, наголошує фахівець. Неправильне визначення може спричинити подвійне оподаткування або інші фінансові ризики, тому важливо ретельно продумати податкову стратегію.

До слова, уряд Ірландії взявся за переселення українських біженців на нові місця. Півтори сотні українців отримали листи про переїзд до кінця серпня. Політики критикують такі заходи, бо біженці вже інтегрувалися у місцеві громади.Українські біженці у двох графствах Ірландії отримали листи від Департаменту інтеграції, що їм треба буде переїхати. 144 українцям у графстві Корк треба буде переселитися з громад, де вони вже облаштувалися. Такі самі листи отримали деякі біженці у графстві Керрі.