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Економіка Німеччини стрімко котиться вниз – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Економіка Німеччини стрімко котиться вниз – Bloomberg
Період економічної стагнації Німеччини продовжується
фото із відкритих джерел

Млява ділова активність у Німеччині вказує на великі проблеми у економіці

Похмурі перспективи найбільшої економіки ЄС, як і раніше, переважають. Прогноз ділової активності у Німеччині зберігся на найнижчому рівні з лютого цього року. Зростання німецької економіки припинилося ще на початку 2024 року, країна все більше занурюється у кризу. Про це пише агентство Bloomberg, наводячи деталі того, що відбувається.

«Бізнес-прогноз Німеччини залишився на найнижчому рівні з лютого, що підкреслює похмурість, яка знову охопила найбільшу економіку Європи після відновлення на початку року», – пише видання. 

Експерти кажуть, що очікування погіршилися як у сфері виробництва, так і послуг. На думку керівника інституту Ifo Клеменса Фюста, економіка ФРН вже якийсь час перебуває у стані стагнації і ситуація погіршується.

Навіть невелика надія і оптимізм з приводу того, що ФРН відновиться у 2024 році після двох років фактично нульового зростання, зник, оскільки очікуваний стрибок споживчих витрат не відбувся, а промисловий сектор продовжує деградувати. За підсумками другого кварталу цього року, німецька економіка скоротилася на 0,1%, тоді як глобальний індекс S&P другий місяць у серпні залишався нижчим від рівня 50, що відокремлює зростання від падіння.

Похмурий настрій відбився і в індексі довіри інвесторів цього місяця від інституту ZEW, який опустився до найнижчого рівня із січня. При цьому Бундесбанк попередив про падіння в обробній промисловості, що продовжується, яка зустрічається з жорсткою конкуренцією, пояснило агентство Bloomberg.

Нагадаємо, за перші шість місяців цього року кількість банкрутств компаній у Німеччині зросла майже на 30%. За даними Creditreform, за перші пів року 2024 року у ФРН загалом зареєстровано близько 11 тис. банкрутств компаній  – це найгірший показник за останні 10 років.

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Теги: економіка Німеччина бізнес

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