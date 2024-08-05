Підвищення податків: «слуга» Потураєв на прикладі пояснив, чому це необхідно

Голова комітету наголосив, що не розуміє позиції певних фракцій, які не голосували за підвищення акцизу на пальне

Нардеп наголошує, що підвищення податків і наповнення бюджету – це зараз питання національної безпеки

Уряд пропонує підвищити податки і запровадити деякі нові. Це питання стало справжнім випробуванням для монобільшості і може призвести до розколу всередині «Слуги народу». Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв в інтерв'ю «РБК-Україна».

Нардеп наголошує, що підвищення податків і наповнення бюджету – це зараз питання національної безпеки.

«Я не знаю, хто може бути зараз проти наповнення державного бюджету. Якщо це питання розколює фракцію, значить, вона на це заслуговує, значить, така якість цієї фракції. Бо це теж питання національної безпеки. Питання наповнення бюджету, щоб можна було платити гроші нашим бійцям – це таке саме питання національної безпеки, як і захист нас від ворожого інформаційного впливу через недобросовісні релігійні організації. Це одне і те саме», – сказав Порутараєв.

Голова комітету наголосив, що не розуміє позиції певних фракцій, які не голосували за підвищення акцизу на пальне і розповідали, що ми «вбиваємо бізнес» і так далі. «Якщо ми зараз не вирішимо фінансові питання, то бізнес вб'ють росіяни, які прийдуть. А не підвищення на півтори гривні прайсу на бензин.

Думаю, якщо запитати бізнесмена: як йому краще, щоб росіяни його вбили біля генератора, який наповнений бензином, чи краще, щоб наша армія за нього воювала і не дала прийти росіянам, а він, може, на годинку-дві менше буде користуватися генератором, то будь-який український бізнесмен, який в сто раз притомніший за депутатів, які не голосували за підвищення акцизів, обере друге. Буде живим, буде працювати, може, на пару годин менше без генератора», – додав Потураєв.

Нагадаємо, що раніше голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила, що з 1 вересня в Україні набере чинності новий військовий збір 15% на купівлю авто при їх першій державній реєстрації. Вона зазначає, що підвищення податків не уникнути, адже до кінця 2024 року в державному бюджеті не вистачає 500 млрд грн, у тому числі на заробітну плату військовим.

У свою чергу міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що якщо запровадять військовий збір у розмірі 15% від вартості транспорту при його першій реєстрації – це не буде проблемою ані для авторинку, ані для покупців.

Мінфін отримує критику від автодилерів, які заявляють, що запровадження військового збору на купівлю авто призведе до тінізації ринку. Марченко припускає, що це може статися: «Але тоді це питання до правоохоронних органів, які мають боротися з тіньовим ринком».

Міністр фінансів зауважує, що купівля автомобіля наразі не є нагальною проблемою. «У нас проблема безпеки, горить хата, а ви кажете, що не треба купувати засоби гасіння, а краще купити автомобіль. Без проблем, купуйте новий автомобіль, але додатково підтримаєте ще Збройні сили. Купівля авто зараз не є нагальною критичною потребою. По-друге, для сектора безпеки і оборони автомобілі ввозяться без мита та без сплати ПДВ», – сказав Марченко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив проєкт змін до державного бюджету на 2024 рік щодо збільшення фінансування сектору безпеки і оборони на 495,3 млрд грн, а також проєкт змін до Податкового кодексу щодо збільшення податкових надходжень на загальну суму 138,7 млрд грн.

Як повідомлялося, новий законопроєкт, який пропонує внести зміни до Податкового кодексу, дозволять профінансувати додаткові військові видатки.