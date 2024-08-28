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Польща третій день шукає сліди російського дрона

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Польща третій день шукає сліди російського дрона
Туск готовий у разі потреби змінити польські закони, щоб це дозволяло швидше збивати повітряні цілі в небі
фото: Польське радіо

Туск підкреслив, що проблема із збиттям повітряних цілей полягає в тому, що є лише долі секунди на те, щоб встановити, чи це не цивільний обʼєкт

Повітряний простір Польщі під час інтенсивного ракетного обстрілу України вранці 26 серпня могли порушити два російські безпілотники, а, можливо, і жоден. Про це під час пресконференції у Варшаві заявив у середу глава польського уряду Дональд Туск, передає кореспондент Укрінформу.

Як зазначив польський премʼєр, на даний момент немає підтвердження, що російський військовий обʼєкт вранці 26 серпня порушив повітряний простір країни. 

«Зараз близько 400 військових 24 годин на добу шукають якихось слідів дрона чи двох дронів, як дехто вважає. Але все ще немає 100-відсоткової впевненості, що вони порушили повітряний простір Польщі, не знаємо чиїми вони були, якщо вони взагалі були»,– зазначив Туск.

Він підкреслив, що проблема із збиттям повітряних цілей полягає в тому, що є лише долі секунди на те, щоб встановити, чи це не цивільний обʼєкт.

«Наші союзники теж рекомендують, і я це абсолютно розумію, певну стриманість. Якщо немає безпосередньої загрози життю чи здоров’ю, якщо це не напад чи агресія, то я дуже ціную розумний і виважений підхід наших військових, які не зацікавлені щоразу відкривати вогонь по всьому, що десь рухається у повітряному просторі. Від цього, щиро кажучи, відчуваєш себе безпечніше. Я повністю довіряю військовим, які відповідають за ці питання»,– підкреслив Туск.

Водночас, він додав: якщо дійсно є якась потреба змінити польські закони, щоб це дозволяло швидше збивати повітряні цілі в небі, то він готовий негайно це зробити.

Нагадаємо, за даними Оперативного командування Збройних сил Польщі, під час масованої атаки РФ на Україну 26 серпня один російський безпілотник залетів у Польщу з боку Червонограда Львівської області. Він перебував на радарах польської системи протиповітряної оборони упродовж приблизно пів години. Станом на сьогодні здійснюються його пошуки у Люблінському воєводстві країни.

Також повідомлялося, що у південно-східній частині Польщі 26 серпня підняли польську та союзну авіацію через загрозу російських ракет на заході Україні.

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