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Поляки працюватимуть менше? Уряд планує скоротити тривалість робочого часу

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Поляки працюватимуть менше? Уряд планує скоротити тривалість робочого часу
Питання зменшення робочого тижня викликало суперечки у польському уряді
фото з відкритих джерел

Очікується, що робота над поправками до Трудового кодексу набере обертів восени і може бути завершена навесні наступного року

Польський уряд підтвердив, що до закінчення терміну своїх повноважень у 2027 році внесе поправки до Трудового кодексу з метою скорочення робочого часу. Про це йдеться в публікації Euractiv та «Європейської правди».

Скорочення робочого часу пропонується здійснити або шляхом запровадження чотириденного тижня, або семигодинного робочого дня. Однак серед польських політиків точаться дискусії щодо доцільності такого рішення.

Різні позиції влади

Ініціатива походить від «Лівиці» – політичної партії, яка входить до владної коаліції і з якою пов’язана міністерка сім’ї, праці та соціальної політики Польщі Агнешка Дзем’янович-Бонк.

Загалом існують різноманітні економічні та соціологічні аргументи на користь необхідності скорочення робочого часу, а з поширенням сучасних технологічних рішень, які вводять істотну автоматизацію багатьох процесів, скорочений робочий тиждень виглядає цілком природним наслідком глобальних трансформацій.

«Вважаю, що настав час скоротити робочий тиждень до чотирьох днів у найближчі кілька років», – заявила міністерка сім’ї, праці та соціальної політики Дзем’янович-Бонк.

Аргументуючи свою позицію, вона звернула увагу на конфлікт поколінь між сьогоднішніми 40-60-річними й людьми віку 20-30 років. За її словами, молоде покоління «розглядає роботу не як основну сферу життя, а як одну із важливих частин життя».

Водночас це питання викликало суперечки у польському уряді.

Наприклад, міністерка державних фондів і регіональної політики Катажина Пелчинська-Наленч скептично налаштована щодо цієї ідеї.

«У нас демографічна криза. Ще 15 років тому на одного пенсіонера (у Польщі) припадало чотири людини. Зараз їх менше трьох, а до 2050 року буде тільки дві. За таких умов чотириденний робочий тиждень – це не той напрямок, якого ми маємо дотримуватися», – сказала вона.

Очікується, що робота над поправками до Трудового кодексу набере обертів восени і може бути завершена навесні наступного року, оскільки скорочення робочого часу може допомогти керівній коаліції в президентській виборчій кампанії 2025 року.

Скорочення робочого дня чи робочого тижня?

Скорочення робочого часу пропонується здійснити або шляхом запровадження чотириденного тижня, або семигодинного робочого дня.

З огляду на те, що наразі розглядаються обидва варіанти, найімовірнішим видається, що компанії будуть самі вирішувати, чи зробити п'ятниці або понеділки вільними.

«Буде визначено, що краще – скоротити середній робочий тиждень із 40 до 35 годин або запровадити чотириденний робочий тиждень», – заявляла раніше міністерка сім'ї, праці та соціальної політики Агнєшка Дзім'янович-Бонк.

Згідно з дослідженнями, короткий робочий тиждень має в Польщі більше прихильників, ніж семигодинний робочий день, причому 70 % роботодавців віддають перевагу чотириденному робочому тижню.

Однак, у той час, як багато європейських країн розглядають можливість скорочення робочого часу, Австрія може прийти до того, що доведеться працювати більше днів на тиждень.

Схожа ситуація й у Греції. Там з 1 липня 2024 року багато працівників, зайнятих у промисловості, роздрібній торгівлі, сільському господарстві та у сфері деяких видів послуг, працюватимуть шість днів на тиждень, якщо так вирішить їхній роботодавець. За шостий день їм виплачуватиметься надбавка в розмірі 40-115% від денної зарплати. 

До слова, ринок праці змінюється швидше, ніж будь-коли, і багато сучасних професій можуть скоро зникнути, пише ВВС.

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Теги: ринок партії демографічна криза криза робота конфлікт Польща

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