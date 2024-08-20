Бронювання працівників підприємств: Рада представила три законодавчі ініціативи

Планується, що кожне підприємство, яке сплачує підвищений військовий збір у розмірі 20 тис. грн на місяць за кожного працівника, зможе його забронювати

Серед варіантів, які були запропоновані законодавцями: сплата спеціального збору за бронювання працівників, бронювання на основі заробітної плати, змішана модель бронювання

Верховна Рада розробила три концепції економічного бронювання від мобілізації. Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради України.

Як зазначається, концепції економічного резервування були представлені під час зустрічі, організованої Комітетом з питань економічного розвитку.

Серед варіантів, які були запропоновані законодавцями, можна виділити:

сплату спеціального збору за бронювання працівників;

бронювання на основі заробітної плати;

змішана модель бронювання.

За словами голови Комітету з питань економічного розвитку Дмитра Наталухи, від сплати спеціального збору можна отримати близько 200 млрд грн на рік (понад $4,8 млрд). Це близько двох третин усіх коштів, які призначені в Україні на закупівлю вітчизняної зброї.

«Це забезпечить і бізнес, і держава, головне – передбачуваність. Бізнес зможе прогнозувати свою діяльність, він буде передбачуваним, запорукою того, що він зможе працювати і надалі. І у держави буде гарантія, що забезпечення наших військових також буде стабільним і безперебійним», – наголосив Наталуха.

Заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк зазначив, що Україні необхідно нарощувати власні спроможності з фінансування війни, оскільки міжнародна допомога не збільшуватиметься.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти, що пропонують нові правила «економічного бронювання» працівників. Згідно з цими пропозиціями, підприємства, які сплачують ЄСВ понад 40 тис. грн та мають штатну чисельність від 10 осіб, зможуть забронювати до 50% призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Нагадаємо, інтернет-провайдери та мобільні оператори зможуть бронювати до 100% співробітників. Відповідне зміни до постанови ухвалив Кабінет міністрів.