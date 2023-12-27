У Росії виникли проблеми з поставкою нафти до найбільшого свого покупця

Індійські державні нафтопереробні компанії розраховуються з Росією в дирхамах

У Росії виникли проблеми з отриманням платежів за поставку нафти до Індії в еміратських дирхамах. Про це повідомляє Reuters із посиланням на поінформовані джерела.

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«Поставки російської нафти сорту Sokol на адресу Indian Oil Corp (IOC.NS) затримуються через проблеми з платежами, що змушує найбільший нафтопереробний завод Індії використовувати свої запаси і купувати більше нафти на Близькому Сході», – йдеться у повідомленні.

Indian Oil Corp є єдиним державним нафтопереробним заводом, який має щорічну угоду на купівлю різних російських сортів нафти, включаючи Sokol, у російської нафтової компанії «Роснефть». Ця російська нафта постачається на IOC компанією ТОВ «Сахалін-1», що входить до складу «Роснефти».

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Самі ж індійські державні нафтопереробні компанії розраховуються з Росією в дирхамах Об'єднаних Арабських Еміратів після того, як уряд порадив їм відмовитися від використання китайського юаня, хоча приватні нафтопереробні компанії все ще платять в юанях через відсутність альтернативи.

«Платежі IOC за нафту Sokol були ускладнені через те, що ТОВ «Сахалін-1» не змогло відкрити рахунок у банку в ОАЕ, щоб приймати платежі в дирхамах», – повідомили Reuters джерела.

Як відомо, Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, що постачається морським шляхом, після того, як європейські покупці відмовилися від російської нафти.

Раніше міністерство нафти Індії повідомило парламентській комісії, що державні нафтові компанії стикаються з проблемами при оплаті за російську нафту, оскільки не всі індійські банки можуть обробляти платежі в доларах за російську нафту.

Повідомлялося також, що нафтопереробні підприємства Індії стали збільшувати закупівлю нафти у Венесуели через кілька тижнів після того, як Сполучені Штати послабили санкції проти південноамериканської країни.