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Вадим Денисенко Журналіст

Привідкрилася завіса. Путін отримав в Еміратах попередження

glavcom.ua
«Араби, у властивій їм манері, пояснюють російському диктатору, що нас не потрібно обманювати»
фото з відкритих джерел

На Близькому Сході не впевнені, що Росія чесно веде гру з ОПЕК+

От і привідкрилася завіса того, а про що ж Путін говорив з саудитами і Еміратами.

Росія пообіцяла відкрити більше данних  про виробництво, переробку і експорт нафти, пише Reuters. 

А все це відбулося на фоні рекордного зростання доходів російського бюджету від нафти протягом серпня-жовтня (інформації за листопад ще нема).

Простіше кажучи, на Близькому Сході не впевнені, що Росія чесно веде гру з ОПЕК+ по скороченню видобутку. Візит Путіна – це не переможний візит, а візит-пояснення. Судячи з усього, зустріч стала можливою лише після того, як Путін погодився на розкриття інформації.

З іншої сторони, цей візит – це візит-попередження. Араби, у властивій їм манері, пояснюють, що нас (арабів) не потрібно обманювати. А кортежі і ділянки під церкви – це антураж.

Як результат, сторони, судячи з усього домовилися про те, що одні покажуть всі данні, а інші зробили вигляд, що нічого не відбулося (хоча варто, як мінімум, звернути увагу на те, що Росія потіснила саудитів з першого місця по поставці нафти в Китай, наприклад).

Що нам із цього? Поки ніби нічого. Але в перспективі, зважаючи на бажання саудитів (хоч і зіпсоване нашою надто різкою позицією по Ізраїлю) стати посередниками в конфлікті з РФ ця історія може стати для нас дуже важливою. Адже, за обіцянками, піде неминуча брехня Росії і її маніпуляція зі статистикою  стане нам у пригоді. Просто до цього треба готуватися і розуміти: брехня відкриється приблизно протягом наступних півроку. Тому близькосхідний вектор стає одним з найважливіших для нас. Головне бути готовим до великої гри. А не стояти осторонь.

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Теги: ОАЕ росія нафта

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