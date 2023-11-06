Нафтопродукти для Європи. Як попри санкції заробляють Індія та Росія

Індія замінила дорогу готову російську нафту купівлею низькоякісної сировини для подальшої переробки

Росія значно збільшила експорт мазуту та вакуумного газойлю (VGO) до Індії. У той час як країна поступово відмовляється купувати у країни-агресора готову нафту. Про це пише Energyportal.

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Як зазначає видання, Індія скористалася доступністю дешевшої російської сировини та переробила її на паливо, яке потім експортується до Європи. Це дозволяє Індії скористатися ціновою перевагою та задовольнити попит Європи на продукти переробки нафти.

Водночас зміна динаміки торгівлі дозволяє Москві підтримувати стабільний і зростаючий дохід, незважаючи на всі санкції Заходу. Крім того, Індія стала великим експортером палива до Європи завдяки переробці російської сировини.

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У вересні рекордні експортні постачання морського мазуту та вакуумного газойлю з Росії вирушали до Індії. Так, за даними Reuters, за дев'ять місяців поточного року в цю країну вирушило 5,5 млн тонн цієї енергосировини, з січня по вересень 2022 року ця цифра становила лише 2,5 млн тонн.



Агентство пише, що у вересні постачання мазуту та VGO з РФ до Індії перебували на рівні 1,4 млн тонн, у серпні було лише 0,7 млн ​​тонн. На думку експертів ринку, за допомогою даних поставок Делі замінив російський сорт Urals, що подорожчав.



Багато мазуту та вакуумного газойлю з РФ купували ОАЕ, Китай, Сінгапур та Малайзія. У ці країни спливло 1,3 млн. тонн. Хорватія, яка має дозвіл на імпорт російського газойлю, наростила його постачання до 66 тис. тонн. Крім того, у вересні російські компанії відправили близько 160 тис. т. мазуту до Сенегалу, у цій країні він використовується для електрогенерації.



Цікаво, що у вересні постачання мазуту і VGO з РФ взагалі заблокувала до Саудівська Аравія, хоча у червні та липні королівство імпортувало рекордні їхні обсяги.

До слова, Індія продовжує залишатися найбільшим після Китаю покупцем санкційної нафти країни-агресора. Ціна на російську нафту знижується, а сама сировина дорожчає. У Делі заявляють, що дотримуються стелі ціни Заходу. У той же час, є і інші заяви – про те, що країна нібито купуватиме на світовому ринку найдешевшу нафту, яка є. Експерти вважають, що Індія навмисно не слухає закликів європейських країн, адже причин для збереження потоків російської нафти у Індії є чимало – як економічних, так і політичних.

У серпні знижка на російську нафту для Індії сягла нижче $6 за барель. Проте постачання зросло до максимуму цього року і поступається лише показникам травня. Такі дані публікує міністерство торгівлі та промисловості Індії.