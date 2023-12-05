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В Україні запущено нову нафтову свердловину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні запущено нову нафтову свердловину
Стовбур свердловини загальною протяжністю 1244 м був пробурений всього за 32 доби
фото: ukrnafta.com

У процесі буріння фахівці відкрили проєктний горизонт та за допомогою геофізичних досліджень встановили його перспективність в плані нафтовидобутку

Компанія «Укрнафта» пробурила нову нафтову свердловину на заході України із початоковим дебетом 25-30 тонн на добу.
Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Ціллю зведення похилоспрямованої свердловини стала розвідка запасів у стрийських відкладах. Роботи провели в стислі терміни: стовбур загальною протяжністю 1244 м пробурили всього за 32 доби», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в процесі буріння фахівці відкрили проєктний горизонт та за допомогою геофізичних досліджень встановили його перспективність в плані нафтовидобутку. Перспективні плати залягають в інтервалах глибин 886-1122 м.

Укрнафта наразі здійснила перфорацію покладів в інтервалі 1085-1122 метрів. Відбувається процес освоєння. Початковий дебет нафти становить 25-30 тонн на добу.

Раніше повідомлялося, що компанія «Укрнафта» планує проаналізувати ліквідовані свердловини, на деяких з них можуть відновити видобуток. Нині в Укрнафти є 4,3 тис. ліквідованих свердловин – частина з геологічних причин, а більшість із технічних – аварії, обриви інструменту, труб, зминання колон.

Тим часом «Укргазвидобування» встановило трирічний рекорд із видобутку газу. Завдяки введенню в експлуатацію з початку року 54 нових газових свердловин та збільшенню кількості сервісних операцій у серпні середньодобовий показник видобутку газу сягнув найвищого показника з червня 2020 року.

Теги: Укргазвидобування Укрнафта нафта

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