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Американська військова база Норфолк прийняла танкер з російською нафтою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Американська військова база Норфолк прийняла танкер з російською нафтою
Танкер Avenca належить компанії Chemikalien Seetransport GmbH
фото: Marinetraffic

США та Німеччина є учасниками ембарго проти російського нафтового експорту, яке було запроваджено 5 лютого 2023 року

Військово-морська база Норфолк – головна військово-морська база Військово-морських сил США на східному узбережжі країни, 7 грудня в обхід ембарго прийняла танкер, який прямим рейсом з Новоросійська доставив на об'єкт 50 тис. тонн російських нафтопродуктів. Про це заявляють моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та BlackSeaNews.

«7 грудня 2023 о 02:40 танкер Avenca, Імо 9410002, привіз 50 тис. тонн російських нафтопродуктів прямим рейсом з Новоросійська. А головний гумор – куди? А ось сюди – Військово-морська база Норфолк – головна військово-морська база Військово-морських сил США на східному узбережжі країни, розташована в південно-східній частині бухти Гемптон-Роудс на виході з Чесапікської затоки до Атлантичного океану», – йдеться в повідомленні.

Військово-морська база Норфолк 7 грудня прийняла танкер, який прямим рейсом з Новоросійська доставив на об'єкт 50 тис. тонн російських нафтопродуктів
Військово-морська база Норфолк 7 грудня прийняла танкер, який прямим рейсом з Новоросійська доставив на об'єкт 50 тис. тонн російських нафтопродуктів
фото: Facebook/Андрій Клименко

Як стверджують експерти моніторингової групи, танкер вийшов з Новоросійська 13 листопада 2023 року. Судно належить компанії Ship manager/Commercial manager Chemikalien Seetransport Gmbh Mattentwiete 1, 20457, яка зареєстрована в Гамбургу, Німеччина.

При цьому, наголошують в моніторинговій групі, і США, і Німеччина є учасниками ембарго проти російського нафтового експорту, яке було запроваджено 5 лютого 2023 року.

Судно належить компанії Ship manager/Commercial manager Chemikalien Seetransport Gmbh Mattentwiete 1, 20457, яка зареєстрована в Гамбургу
Судно належить компанії Ship manager/Commercial manager Chemikalien Seetransport Gmbh Mattentwiete 1, 20457, яка зареєстрована в Гамбургу
фото: Marinetraffic

Своєю чергою, Військово-морська база Норфолк – основний порт базування чотирьох ударних авіаносних груп США та кораблів, що входять до їхнього складу.

База Норфолк забезпечує розташування головних сил Командування сил флоту, колишнього Атлантичного флоту, та об'єднує з'єднання і підрозділи військово-морського флоту, корпуса морської піхоти й військово-морської авіації 2-го, 4-го і 6-го оперативних флотів ВМС США, які мають зони оперативної відповідальності в акваторіях Атлантики, Середземного моря та в Індійському океані.

Це найбільша військово-морська база у світі й найбільша інсталяція ВМС США, де розміщується 75 бойових кораблів, є 14 пірсів та причалів, а також 134 літаки, 11 авіаційних ангарів.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки пригрозили запровадити тюремне ув'язнення для тих, хто порушує обмеження цін на російську нафту.

Як повідомлялося, одні із найбільших світових судноплавних компаній з Греції TMS Tankers, Thenamaris та Minerva Marine відмовляються транспортувати російську нафту протягом останніх тижнів.

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Теги: нафта росія США санкції експорт

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