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Після санкцій США на шляху до Індії застрягли танкери з російською нафтою

Діана Гасюк
glavcom.ua
Після санкцій США на шляху до Індії застрягли танкери з російською нафтою
фото з відкритих джерел

Судна простоюють за милі від пункту призначення

Приблизно п'ять мільйонів барелів російської нафти, яка належить до сорту «Сокіл», зараз перебувають в «ламбаді» – суднах, які застрягли біля індійських нафтопереробних заводів через нові санкції, які наклали США. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що судна простоюють за милі від пункту призначення. Однією з можливих причин є санкції Сполучених Штатів щодо танкерів, які транспортують російську нафту, порушуючи цінові обмеження, ухвалені країнами «Великої сімки» (G7).

У середині жовтня Міністерство фінансів США ввело санкції проти перших двох суден, що мали зв'язок із торгівлею російською нафтою. Далі були запроваджені обмеження проти ще трьох у середині листопада і ще трьох на початку грудня.

Шість із восьми суден, що потрапили під санкції, належать російській державній танкерній компанії ПАТ «Совкомфлот».

Як повідомлялося, Євросоюз продовжує нарощувати санкційний тиск на РФ. Ухвалений 12-й пакет санкцій запроваджує нові та розширює чинні обмеження, закриваючи лазівки обходу санкцій. Нові заборони стосуються і металургійного імпорту з РФ, зокрема чавуну і феросплавів, які довго залишалися «недоторканними» для внесення у санкційні списки. При цьому європейці послабили умови імпорту російських слябів і заготовки з легованої сталі, подовживши перехідний період.

Нагадаємо, 20 грудня, Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції за порушення Росією стелі цін під час торгівлі нафтою.

Як відомо, наприкінці листопада, Сполучені Штати Америки пригрозили запровадити тюремне ув'язнення для тих, хто порушує обмеження цін на російську нафту. 

Теги: нафта росія санкції

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