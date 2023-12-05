Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Болгарія змушує «Лукойл» продати бізнес у країні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Болгарія змушує «Лукойл» продати бізнес у країні
Болгарський парламент цього року схвалив пропозицію щодо поступового скорочення імпорту російської нафти
фото з відкритих джерел

Влада Болгарії хоче припинити імпорт у березні, змусивши «Нафтохім», нафтопереробний завод «Лукойлу», шукати альтернативні джерела палива

Російський «Лукойл» розглядає можливість продажу найбільшого в Південно-Східній Європі нафтопереробного заводу та інших активів у Болгарії, оскільки влада прагне знизити енергетичну залежність балканської країни від Росії. Про це повідомляє Bloomberg.

Болгарський парламент раніше цього року схвалив пропозицію щодо поступового скорочення імпорту російської нафти, що приведе країну до одного ряду з іншими членами Європейського Союзу.

Правляча коаліція цього місяця оприлюднила плани припинити цей імпорт у березні, змусивши «Нафтохім», нафтопереробний завод «Лукойлу» на узбережжі Чорного моря, шукати альтернативні джерела палива.

Друга за величиною російська нафтова компанія зараз переглядає стратегію через ухвалення «дискримінаційних законів та інших несправедливих, упереджених політичних рішень щодо нафтопереробного заводу», заявив «Лукойл». Компанія стверджує, «політична буря, що штучно роздмухується» завдає шкоди її бізнесу в усьому світі.

У липні уряд Софії вже припинив оренду нафтопереробного порту, а антимонопольні органи оштрафували болгарські філії компанії на загальну суму $146 млн за зловживання монопольним становищем.

«Лукойл», який купив колишню державну компанію «Нафтохім» у 1999 році і з того часу вклав понад $3,4 млрд, є основним постачальником палива для АЗС у Болгарії, а також власником транзитного нафтопроводу, що перетинає більшу частину країни.

Болгарію звільнено від правил Європейського Союзу, які забороняють імпорт російської нафти як санкцію за війну Кремля в Україні. Звільнення, яке спочатку діяло до кінця 2024 року, вже було скорочено на три місяці у вересні.

Нові правила, які можуть схвалити болгарський парламент уже цього тижня, передбачають припинення всього імпорту з березня та скорочення експорту деяких продуктів нафтопереробки. Законодавчі поправки є способом покласти край потенційному обходу санкцій ЄС.

«Лукойл» заявив, що працюватиме з міжнародними консультантами над переглядом стратегії своїх болгарських активів, аналізуючи різні варіанти, включаючи продаж бізнесу. До них входять 220 АЗС і дев'ять нафтобаз, а також підприємства з бункерування кораблів і літаків, йдеться в повідомленні.

Міністр фінансів Болгарії Асен Василєв відкинув звинувачення у дискримінації, заявивши журналістам, що уряду необхідно буде забезпечити продовження роботи нафтопереробного заводу, можливо, зі стратегічним інвестором.

Нагадаємо, Кремль за цей рік заробив додатково 1 млрд євро після того, як найбільша приватна нафтова компанія Росії скористалася лазівками в санкційних правилах ЄС за допомогою Болгарії.

Раніше ми повідомляли, що помер голова ради директорів «Лукойла» Володимир Некрасов.

Теги: Болгарія бізнес нафта

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Керівники будівельних підприємств очікують на скорочення працівників
Нацбанк спрогнозував суттєве скорочення працівників у низці галузей
3 грудня, 12:23
Як відомо, Нацкомісія з регулювання енергетики та компослуг схвалила підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії для бізнесу
Виконавчий директор Асоціації добувної промисловості оцінила наслідки підвищення тарифу на передачу електроенергії
29 листопада, 13:57
Серед Карпат триває масштабне будівництво нового біатлонного комплексу. Щоправда, на час великої війни роботи зупинено
Ревізори вийшли на гірськолижну трасу. А там… Коломойський! Наші гроші
24 листопада, 13:00
Нацкомісія з регулювання енергетики та компослуг схвалила підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії для бізнесу
Глава Асоціації малого та середнього бізнесу попередив про наслідки підвищення вартості електроенергії
23 листопада, 12:35
Через проблеми з морськими шляхами на пропускні пункти збільшилося навантаження
Блокада українсько-польського кордону: водії живуть у фурах
19 листопада, 20:51
Для США вигідний діапазон цін 70-80 доларів на нафту WTI
Що відбувається зі світовими цінами на нафту
19 листопада, 10:29
Команда ексмера Ірпеня Володимира Карплюка претендує на землі, які належать столиці?
Битва за трасу Київ-Ірпінь. Хто хоче захопити стратегічну магістраль? земля
17 листопада, 10:00
Підприємства перейшли на виробництво валянок для росіян
Росіяни перед зимою ажіотажно скуповують валянки
16 листопада, 11:00
Британія запровадила санкції проти більш як 1600 фізичних осіб та компаній із моменту початку повномасштабного російського вторгнення
Financial Times розповіло, скільки британських компаній порушують санкції проти РФ
6 листопада, 19:42

Бізнес

Болгарія змушує «Лукойл» продати бізнес у країні
Болгарія змушує «Лукойл» продати бізнес у країні
«Укрзалізниця» запустить нові маршрути на зимові свята
«Укрзалізниця» запустить нові маршрути на зимові свята
«Енергоатом» рятує себе від нової заборгованості перед «Гарантованим покупцем»
«Енергоатом» рятує себе від нової заборгованості перед «Гарантованим покупцем»
Епіцентр пояснив, навіщо купив активи «Укргазбуду»
Епіцентр пояснив, навіщо купив активи «Укргазбуду»
Реструктуризація боргів – це частина національної стратегії, яку може використати «Укренерго» – економіст
Реструктуризація боргів – це частина національної стратегії, яку може використати «Укренерго» – економіст
Нацбанк спрогнозував суттєве скорочення працівників у низці галузей
Нацбанк спрогнозував суттєве скорочення працівників у низці галузей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Німецька поліція обстежила центр для біженців з України і зробила неприємне відкриття
51K
Контрнаступ став провальним? Добре подумайте про це
16K
Церкви допомагають українським біженцям у Німеччині, але є нюанс
11K
Про яку перемогу ви мрієте? Коли черги на Буковель довші за черги до ТЦК
9444
Хто господар у столиці? Про ліквідацію наслідків снігопаду тепер повідомляє не Кличко
7417
Атака на Україну, «бавовна» в Криму: головне за ніч

Новини

Фонд Порошенка оприлюднив звіт про роботу
Сьогодні, 14:49
ЗСУ відбили атаки ворога на шістьох напрямках: дані Генштабу
Сьогодні, 07:22
Морозно і без опадів: прогноз погоди на 5 грудня
Сьогодні, 05:50
5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Блокування українсько-польського кордону – це спецоперація Кремля, – Княжицький
Вчора, 12:09
Українські захисники стримують ворога на сімох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:49

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua