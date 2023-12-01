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Індія знайшла більш надійного постачальника нафти, аніж Росія

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Індія знайшла більш надійного постачальника нафти, аніж Росія
Російська нафта буде замінена у Індії на нафту з Венесуели
фото із відкритих джерел

Венесуела має всі шанси змістити Росію з позицій постачальника нафти до Індії 

Нафтопереробні підприємства Індії стали збільшувати закупівлю нафти у Венесуели через кілька тижнів після того, як Сполучені Штати послабили санкції проти південноамериканської країни. Про це пише міжнародне рейтингове агентство S&P Global.

Востаннє індійські компанії купували нафту у Венесуели восени 2020 року. За підсумками листопада 2023 року, відвантаження цієї сировини склало 20 тис. тонн, а в грудні вони збільшаться до 390 тис. тонн.

За словами аналітиків S&P, індійським нафтопереробним заводам новий напрямок імпорту забезпечить збільшення доходу, проте для цього їм доведеться витримати конкуренцію з КНР.

Після запровадження західних санкцій проти РФ Індія нарощувала імпорт російської нафти. Країну приваблював суттєвий дисконт, який пропонувала Росія. Однак у міру зниження знижки на російську нафту пропозиція РФ стала максимально невигідною для Індії. Тим більше, державам поки що не вдається вирішити питання валюти оплати.

Використання юанів не підходить для індійського уряду, оскільки Нью-Делі бачить у Китаї геополітичного супротивника. А отримувати платежі в рупіях незручні для країни-агресора, оскільки цю валюту неможливо виводити з Індії.

Нагадаємо, танкер NS Century йшов до Індії з далекосхідною нафтою, коли Вашингтон ввів санкції проти судна, яке контролює «Радкомфлот». Внаслідок цього танкер маневрує біля берегів Шрі-Ланки вже більше тижня. Про це пише Bloomberg.

Як пише видання, це ще раз підкреслює виклик, з яким стикається Індія, намагаючись імпортувати дешеву російську нафту та водночас уникати ризику руйнування зв’язків із США.

За даними АІС, танкер Aframax NS Century під прапором Ліберії, маневрує біля берегів Шрі-Ланки 10 днів. Судно припинило йти маршрутом до Індії відразу після того, як Мінфін США ввів санкції проти нього. Танкер мав доставити 25 листопада до індійського Вадинара до 110 тис. тонн далекосхідної нафти. У той же час зупинка танкера може бути пов'язана і з тим, що судно втратило страховку від американської компанії, і структури російського «Радкомфлоту» шукають заміни.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США  оголосило про санкції проти трьох юридичних осіб і заблокувало три нафтові танкери, які перевозили російську нафту в порушення встановленої стелі цін у 60 дол. за барель. Про це повідомляє пресслужба американського Мінфіну.

Нові санкції США стосуються трьох зареєстрованих в Об’єднаних Арабських Еміратах компаній – Kazan Shipping, Progress Shipping і Gallion Navigation, які володіють танкерами «Казань», «Ліговський проспект» і NS Century відповідно. Зазначається, що ці танкери здійснювали експорт російської нафти за ціною понад 60 доларів за барель після того, як стеля ціни набула чинності, причому користувались послугами компаній зі США.

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Теги: росія нафтопродукти санкції експорт імпорт Венесуела Індія Вашингтон

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