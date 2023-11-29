Індія проти нафти з Росії: підсанкційний танкер 10 днів бовтається в океані

Індія намагається дотриматись санкцій США і водночас не хоче відмовлятись від дешевої нафти

Танкер NS Century йшов до Індії з далекосхідною нафтою, коли Вашингтон ввів санкції проти судна, яке контролює «Радкомфлот». Внаслідок цього танкер маневрує біля берегів Шрі-Ланки вже більше тижня. Про це пише Bloomberg.

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Як пише видання, це ще раз підкреслює виклик, з яким стикається Індія, намагаючись імпортувати дешеву російську нафту та водночас уникати ризику руйнування зв’язків із США.

За даними АІС, танкер Aframax NS Century під прапором Ліберії, маневрує біля берегів Шрі-Ланки 10 днів. Судно припинило йти маршрутом до Індії відразу після того, як Мінфін США ввів санкції проти нього. Танкер мав доставити 25 листопада до індійського Вадинара до 110 тис. тонн далекосхідної нафти. У той же час зупинка танкера може бути пов'язана і з тим, що судно втратило страховку від американської компанії, і структури російського «Радкомфлоту» шукають заміни.

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Чотири судна «Радкомфлоту» – «Казань», «Ліговський проспект»,«СКФ Примор'я» і NS Century – потрапили під санкції США в жовтні та листопаді. У США заявили, що ввели санкції, оскільки судна перевозили нафту за цінами вищими за стелю і їх страхували американські компанії.

Російський судновласник заявляв, що подасть апеляцію на рішення управління з іноземних активів міністерства фінансів США. Про це повідомляло спеціалізоване видання The TradeWinds.

Санкції припускають, що активи дочірніх компаній, які керують танкерами, в юрисдикції США буде заблоковано, як і будь-які транзакції. Також з ними заборонено укладати угоди американським юрособам та фізособам, крім надзвичайних ситуацій.

Сам «Радкомфлот» під санкціями ЄС та США, його дубайський підрозділ Sun Ship Management – ​​Євросоюзу. Наскільки обмеження вплинуть на діяльність судів, невідомо. До останнього часу судновласнику вдавалося оминати обмеження з флотом близько 80 суден. За даними Reuters, майже весь флот «Радкомфлоту» перевели під індійський регістр IRClass.

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Нагадаємо, Міністерство фінансів США минулго тижня оголосило про санкції проти трьох юридичних осіб і заблокувало три нафтові танкери, які перевозили російську нафту в порушення встановленої стелі цін у 60 дол. за барель. Про це повідомляє пресслужба американського Мінфіну.

Нові санкції США стосуються трьох зареєстрованих в Об’єднаних Арабських Еміратах компаній – Kazan Shipping, Progress Shipping і Gallion Navigation, які володіють танкерами «Казань», «Ліговський проспект» і NS Century відповідно. Зазначається, що ці танкери здійснювали експорт російської нафти за ціною понад 60 доларів за барель після того, як стеля ціни набула чинності, причому користувались послугами компаній зі США.