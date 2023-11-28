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США пригрозили в'язницею за порушення стелі цін на нафту РФ – Bloomberg

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
США пригрозили в'язницею за порушення стелі цін на нафту РФ – Bloomberg
США направило 30 компаніям, які контролюють близько 100 танкерів, листи з вимогою надати розлогу інформацію про перевезення
фото ілюстративне

Тон розмов американської влади змінився в останні тижні

Сполучені Штати Америки пригрозили запровадити тюремне ув'язнення для тих, хто порушує обмеження цін на російську нафту. Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією видання, Міністерство фінансів США направило 30 компаніям, які контролюють близько 100 танкерів, листи з вимогою надати розлогу інформацію та документи про перевезення і компанії, які беруть участь у них.

«У листі містилася погроза тюремного ув'язнення, якщо отримувачі не виконають вимоги в повному обсязі», – уточнюють журналісти.

При цьому представники двох страховиків розповіли виданню, що тон розмов з американською владою змінився в останні тижні.

Крім того, зазначається, що разом з листами США ввели санкції проти кількох конкретних суден та їх власників. Під обмеження потрапили маловідомі компанії, більшість з яких належали «Совкомфлоту» – державній російській танкерній компанії.

Раніше повідомлялося, що одні із найбільших світових судноплавних компаній з Греції TMS Tankers, Thenamaris та Minerva Marine відмовляються транспортувати російську нафту протягом останніх тижнів.

Теги: США нафта

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