США пригрозили в'язницею за порушення стелі цін на нафту РФ – Bloomberg

США направило 30 компаніям, які контролюють близько 100 танкерів, листи з вимогою надати розлогу інформацію про перевезення

Тон розмов американської влади змінився в останні тижні

Сполучені Штати Америки пригрозили запровадити тюремне ув'язнення для тих, хто порушує обмеження цін на російську нафту. Про це повідомляє Bloomberg.

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За інформацією видання, Міністерство фінансів США направило 30 компаніям, які контролюють близько 100 танкерів, листи з вимогою надати розлогу інформацію та документи про перевезення і компанії, які беруть участь у них.

«У листі містилася погроза тюремного ув'язнення, якщо отримувачі не виконають вимоги в повному обсязі», – уточнюють журналісти.

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При цьому представники двох страховиків розповіли виданню, що тон розмов з американською владою змінився в останні тижні.

Крім того, зазначається, що разом з листами США ввели санкції проти кількох конкретних суден та їх власників. Під обмеження потрапили маловідомі компанії, більшість з яких належали «Совкомфлоту» – державній російській танкерній компанії.

Раніше повідомлялося, що одні із найбільших світових судноплавних компаній з Греції TMS Tankers, Thenamaris та Minerva Marine відмовляються транспортувати російську нафту протягом останніх тижнів.