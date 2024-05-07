Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Туреччина запроваджує рекордні штрафи за штучне завищення цін

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Туреччина запроваджує рекордні штрафи за штучне завищення цін

Ekonomim: парламент Туреччини обговорить штрафи за штучне завищення цін

Турецький парламент на тлі високої інфляції у країні обговорить цього тижня законопроєкт щодо заходів покарання за штучне завищення цін у країні. Про це пише Ekonomim. Журналісти уточнили, що штраф проти правопорушників може перевищити $31 тис.

«На тих, хто порушить положення про неприпустимість непомірного підвищення відпускної ціни товару чи послуги виробниками, постачальниками та роздрібними підприємствами, буде накладено адміністративний штраф у розмірі від 100 тисяч лір (понад $3 тис. за курсом) до 1 мільйона лір (понад $31 тис.) за кожне порушення», – зазначає видання.

Зокрема, на своєму засіданні, яке відбулося 2 травня, Рада з оцінки несправедливих цін Туреччини обговорила непомірне підвищення цін по всій країні. На порядок денний винесено питання підвищення цін на основні продукти харчування та товари першої необхідності на ринках, у автомобільній галузі, зростання цін на бетон і цемент.

Як зазначає видання, за рішенням Ради з оцінки несправедливих цін, загальний адміністративний штраф у розмірі 61,6 млн лір (приблизно $2 млн) був накладений на підприємства, які брали участь у надмірному підвищенні цін і незаконному збагаченні. 

Журналісти видання зазначають: підприємства, які створюють дефіцит на ринку, порушують ринкову рівновагу та вільну конкуренцію, а також заважають доступу споживачів до товарів, отримають штраф на суму від 1 до 12 мільйонів лір (близько $373 тис.) за кожне порушення.

Такі заходи можуть запровадити після заяви президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана. Очільник Туреччини раніше  пообіцяв «високу ціну» тим, хто штучно завищує ціни в країні.

Раніше стало відомо, що інфляція у Туреччині розігналась до рекордних показників. Дорожчають комунальні та транспортні послуги, продукти харчування, одяг, взуття. 

Читайте також: Туреччина та Італія заманюють іноземців новими візами: хто зможе їх отримати
Теги: Туреччина продукти штраф послуги харчування парламент підвищення цін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Туреччина пропонує Зеленському та Путіну проєкт нового «мирного договору» – ЗМІ
Туреччина пропонує Зеленському та Путіну проєкт нового «мирного договору» – ЗМІ
11 квiтня, 14:32
Україна, РФ і Туреччина вели переговори щодо безпеки судноплавства в Чорному морі – Reuters
Україна, РФ і Туреччина вели переговори щодо безпеки судноплавства в Чорному морі – Reuters
16 квiтня, 01:06
Інфляція може не дати Байдену знову сісти у крісло президента, натомість стане шансом для Трампа
Інфляція у США може стати «чорною міткою» для президентства Байдена
12 квiтня, 13:03
На ринку існує чимало підробок справжнього шафрану
Популярна спеція за вартістю наздогнала золото
17 квiтня, 06:19
Рішення МЗС є тимчасовим кроком, аби узгодити документацію з новим законом про мобілізацію
Нардеп пояснив, навіщо МЗС обмежило надання консульських послуг чоловікам
26 квiтня, 09:38
Фаріон каже, що була у компартії 1 рік
Фаріон розповіла про свою «співпрацю» з комуністичним режимом
17 квiтня, 19:00
Згідно з указом про введення воєнного стану в Україні від 24 лютого 2022 року держава може обмежувати певні статті Конституції
Україна заявила про обмеження прав громадян. Експерт пояснив, чому так треба було зробити раніше
30 квiтня, 08:46
Поліцейський, який перебував на службі, вистрілив з особистої зброї у двох колег
У Туреччині поліцейський відкрив вогонь по колегах, двоє загинуло
28 квiтня, 05:56
В Україні з 1 травня набувають чинності важливі зміни до ПДР
Зміни до ПДР, перерахунок пенсій та закон про мобілізацію: що зміниться із 1 травня
1 травня, 05:30

Економіка

Туреччина запроваджує рекордні штрафи за штучне завищення цін
Туреччина запроваджує рекордні штрафи за штучне завищення цін
Стане набагато дорожче: мешканці Польщі отримають нові платіжки за газ та електрику
Стане набагато дорожче: мешканці Польщі отримають нові платіжки за газ та електрику
У світі спостерігається ажіотажний попит на імбир
У світі спостерігається ажіотажний попит на імбир
90% доходів від заморожених активів РФ мають піти на зброю для України – Шольц
90% доходів від заморожених активів РФ мають піти на зброю для України – Шольц
Один із найбільших російських НПЗ відновив роботу після українських атак
Один із найбільших російських НПЗ відновив роботу після українських атак
Російська нафтогазова галузь страждає через мобілізацію – Bloomberg
Російська нафтогазова галузь страждає через мобілізацію – Bloomberg

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Залужний привітав українських воїнів із Днем піхоти (відео)
28K
Макрон зробив несподівану заяву про війну з Росією
12K
Австрія вирішила запровадити нове правило для біженців
8357
Нідерланди повідомили, коли планують відправити F-16 Україні
7105
Cкільки чеченців воює на боці росіян проти України: британська розвідка озвучила цифри
5264
Китай дав обіцянку Франції щодо війни в Україні

Новини

Переговори щодо безпекової угоди з США, удари Ізраїлю по Рафаху: головне за ніч
Сьогодні, 06:36
Підвищення цін на електроенергію невідворотне. Експертка дала прогноз
5 травня, 14:24
Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних
4 травня, 14:51
У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
3 травня, 13:41
Польща має відстоювати свої інтереси, і заборонити імпорт російської металопродукції через свої порти – політолог
3 травня, 13:22
«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
2 травня, 14:40

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua