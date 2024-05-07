Туреччина запроваджує рекордні штрафи за штучне завищення цін

Ekonomim: парламент Туреччини обговорить штрафи за штучне завищення цін

Турецький парламент на тлі високої інфляції у країні обговорить цього тижня законопроєкт щодо заходів покарання за штучне завищення цін у країні. Про це пише Ekonomim. Журналісти уточнили, що штраф проти правопорушників може перевищити $31 тис.

«На тих, хто порушить положення про неприпустимість непомірного підвищення відпускної ціни товару чи послуги виробниками, постачальниками та роздрібними підприємствами, буде накладено адміністративний штраф у розмірі від 100 тисяч лір (понад $3 тис. за курсом) до 1 мільйона лір (понад $31 тис.) за кожне порушення», – зазначає видання.

Зокрема, на своєму засіданні, яке відбулося 2 травня, Рада з оцінки несправедливих цін Туреччини обговорила непомірне підвищення цін по всій країні. На порядок денний винесено питання підвищення цін на основні продукти харчування та товари першої необхідності на ринках, у автомобільній галузі, зростання цін на бетон і цемент.

Як зазначає видання, за рішенням Ради з оцінки несправедливих цін, загальний адміністративний штраф у розмірі 61,6 млн лір (приблизно $2 млн) був накладений на підприємства, які брали участь у надмірному підвищенні цін і незаконному збагаченні.

Журналісти видання зазначають: підприємства, які створюють дефіцит на ринку, порушують ринкову рівновагу та вільну конкуренцію, а також заважають доступу споживачів до товарів, отримають штраф на суму від 1 до 12 мільйонів лір (близько $373 тис.) за кожне порушення.

Такі заходи можуть запровадити після заяви президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана. Очільник Туреччини раніше пообіцяв «високу ціну» тим, хто штучно завищує ціни в країні.

Раніше стало відомо, що інфляція у Туреччині розігналась до рекордних показників. Дорожчають комунальні та транспортні послуги, продукти харчування, одяг, взуття.