Зміни до ПДР, перерахунок пенсій та закон про мобілізацію: що зміниться із 1 травня

В Україні з 1 травня набувають чинності важливі зміни до ПДР

У травні «Укрзалізниця» у тестовому режимі повертає до Одеси швидкісний поїзд Інтерсіті+

В останній місяць весни на українців чекає чимало змін: набуває чинності закон про мобілізацію, пенсіонерам можуть перерахувати пенсії, а правила дорожнього руху будуть частково змінені відповідно до європейських. «Главком» розповідає детальніше, що зміниться для українців у травні 2024 року.

Зміни до Правил дорожнього руху

Ще у жовтні 2023 року Кабінет Міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху. Зміни, зокрема, стосуються проїзду поза населеним пунктом. Раніше водії поза населеними пунктами повинні були вмикати під час руху денні ходові вогні з 1 жовтня до 1 травня. Відтепер дотримуватися цієї норми потрібно цілий рік у будь-який час доби.

У разі відсутності в конструкції транспортного засобу денних ходових вогнів, потрібно вмикати ближнє світло фар. Покарання за це порушення ПДР залишилося незмінним – штраф від 425 до 510 гривень.

Мобілізація транспортних засобів

18 травня набуде чинності закон про мобілізацію. Він, зокрема, передбачає можливість вилучення автомобілів у громадян на потреби Збройних Сил. Загалом, ця норма не нова і міститься в нинішньому законодавстві.

Проте з’явилось більше уточнень, як працюватиме мобілізація транспортних засобів. Насамперед, вилучати авто можуть у тих українців, які мають більше одного транспортного засобу. Перед цим мають провести оцінку ринкової вартості автомобіля, і забиратимуть той, який більше підходить для оборонних потреб.

Якщо у людини є лише один автомобіль, його не будуть вилучати. Також транспорт не вилучатимуть, якщо він «є єдиним джерелом забезпечення існування людини».

Отримання чоловіками паспортів за кордоном

У ДП «Документ» попередили про зміни в отриманні паспортів громадян України у їхніх філіях за кордоном.

Згідно з повідомленням на сайті підприємства, після усунення технічних несправностей отримати паспорти за кордоном зможуть:

громадяни, які подали свої заявки до 25 квітня (тобто до набуття чинності постанови Кабміну №443);

громадяни, які належать до таких категорій осіб: люди з інвалідністю; опікуни над особами з інвалідністю; батьки дітей з інвалідністю; особи, які потребують постійного догляду; супровідники важкохворих дітей; особи зі складових Сил оборони та безпеки; постраждалі внаслідок військової агресії РФ проти України, які виїхали на лікування за кордон.

фото з відкритих джерел

Чоловіки віком від 18 до 60 років, які сформували заявки, починаючи з 25 квітня, зможуть отримати свої паспортні документи лише в органах ДМС на території України.

Оновлення в Електронному кабінеті платника

З 1 травня 2024 року в Електронному кабінеті платника стане доступним отримання Витягу щодо стану розрахунків, починаючи з 2013 року за кожний рік окремо та в розрізі податків, зборів, платежів, а також єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Для отримання витягу потрібно створити «Запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДПС».

Також на сайті з’явиться окремий функціонал для платників, які мають податковий борг на день подання запиту про отримання витягу.

Якщо платник податків у запиті, який подається через Електронний кабінет зазначає позначку про необхідність підпису Витягу щодо стану розрахунків, то на такий документ накладається кваліфікований електронний підпис керівника структурного підрозділу економічного аналізу.

Перерахунок пенсій

У травні частині пенсіонерів проведуть перерахунок пенсій. Пенсії зростуть для людей, старше 70 років, якщо розмір їхніх виплат нижче за 10 340,35 грн.

Які надбавки передбачено:

пенсіонерам від 70 до 74 років – 300 гривень;

пенсіонерам від 75 до 79 років – 456 гривень;

пенсіонерам від 80 років – 570 гривень.

Такі компенсаційні виплати встановлюються з дати досягнення віку 70, 75 чи 80 років, незалежно від виду пенсії та тривалості страхового стажу. Надбавка до пенсії здійснюється автоматично, тому до Пенсійного фонду звертатися не потрібно.

Призначення субсидій

З 1 травня житлові субсидії на неопалювальний сезон для більшості одержувачів призначать автоматично – до 30 квітня 2025 року.

Водночас є певні категорії, яким субсидію з 1 травня призначать за їхнім зверненням із заявою та декларацією про доходи та витрати.

фото з відкритих джерел

На наступний сезон житлова субсидія призначається за особистим зверненням, якщо:

заявник (член домогосподарства) орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи; кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Якщо заяву на субсидію подати після початку неопалювального сезону, виплати нараховуватимуться з місяця подання документів, але не раніше.

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів

Уряд спростив для ветеранів війни і членів їхніх сімей призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП). Відповідну постанову члени Кабміну ухвалили 27 грудня 2023 року, проте передбачили чотиримісячний період для технічних доопрацювань інформаційних систем. Тобто порядок запрацював 27 квітня 2024 року.

Що передбачає постанова:

якщо ветеран війни (особа з інвалідністю внаслідок війни, учасник бойових дій, учасник війни) не може самостійно подати заяву на призначення пільг на ЖКП, – з травня 2024 року це зможуть зробити члени його родини;

можна подавати єдину спрощену заяву – про взяття на облік як пільговика і про надання пільг;

частину даних для призначення пільг Мінсоцполітики та Пенсійний фонд братимуть з інформаційних систем державних органів;

можливе подання спрощеної заяви, крім паперової, також в електронній формі, зокрема, через Дію.

Пільгова ціна на газ і світло

Уряд затвердив постанову про пільгову ціну на газ для постачальників тепла та гарячої води для населення до кінця літа. Тим часом Нафтогаз України продовжив до 30 квітня 2025 року включно дію тарифного плану Фіксований.

Тож із 1 травня 2024 року кубометр газу для клієнтів компанії й надалі коштуватиме 7,96 грн (із ПДВ). До 31 травня діятиме пільгова ціна на електроенергію для населення – 2,64 грн/кВТ-год.

Повернення Інтерсіті до Одеси

Укрзалізниця в тестовому режимі повертає до Одеси швидкісний поїзд Інтерсіті+. Поїзд №761/762 Київ – Одеса відправлятиметься з Києва 3, 4 та 5 травня о 06:03 та прибуватиме до Одеси о 13:34.

У зворотному напрямку, з Одеси, поїзд вирушатиме в ті ж дати о 14:20 та прибуватиме до Києва о 21:50.