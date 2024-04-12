Інфляція у США може стати «чорною міткою» для президентства Байдена

Інфляція може не дати Байдену знову сісти у крісло президента, натомість стане шансом для Трампа

Інфляція у США зростає напередодні нових виборів президента країни

Прискорення інфляції у США є дуже поганим знаком для Джо Байдена, якщо він хоче перемогти і залишитись на посаді президента.

«Рідко буває сприятливий час для сильного зростання цін. Однак, якщо ви президент Джо Байден, для вас зараз особливо поганий час для чергового прискорення інфляції», – пише CNN.

Згідно зі звітом біржі праці США, інфляція досягла свого піку за останні шість місяців. Звіт про індекс споживчих цін показав, що у березні ціни зросли на 3,5%, що є стрибком у порівнянні з річним рівнем інфляції у лютому, що становив 3,1%.

«Відколи Байден вступив на посаду три роки тому, ціни зросли на 19%. Колишній глава адміністрації президента Рон Клейн розкритикував Байдена за те, що він не вживає достатніх заходів для боротьби з інфляцією», – зазначає видання.

Як зазначає CNN, незважаючи на те, що економіка демонструє хороші результати за багатьма показниками, Байден на своєму досвіді засвоїв: такі дані – якими б обнадійними вони не були – мало впливають на ставлення людей до економіки. З іншого боку, погані економічні дані, особливо щодо інфляції, майже напевно гарантують, що люди не почуватимуться краще, і економічно захищено.

Байден оперативно відреагував на події вранці 10 квітня, наголосивши на своїх законодавчих досягненнях, які дозволили скоротити витрати в рамках його плану щодо повернення інфляції на прийнятний рівень. «Нам доведеться ще багато зробити, щоб знизити витрати для працьовитих сімей. Моя мета – знизити витрати на рецептурні ліки, охорону здоров'я та студентські кредити», – сказав він у заяві.

Байден у середу наголосив на своїх законодавчих досягненнях і виконавчих діях стосовно стабілізації цін. «Мій план полягає в зниженні витрат на ліки, що відпускаються за рецептом, медичне обслуговування, студентські борги та приховані сміттєві збори», – сказав він у заяві. Як пише видання, незважаючи на те, що багато життєво необхідних ліків є надзвичайно недоступними для людей, які їх найбільше потребують, ціни на ліки у США загалом зросли лише на 0,4% порівняно з минулим роком. Тим часом витрати на медичне страхування впали на 15%.

До слова, Трамп шантажем військової допомоги від США може посадити Україну та РФ за стіл переговорів. Кандидат в президенти США Дональд Трамп розраховує змусити Росію та Україну почати перемовини про припинення бойових дій. Про це йдеться в матеріалі CNN.

«Якщо Трамп переможе в листопаді, він, швидше за все, зв’яжеться з президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським наступного дня після обрання або наступного дня після інавгурації, щоб розпочати координацію переговорів», – розповіло джерело.

Співрозмовник заявив, що Трамп, швидше за все, використає військову допомогу США Україні як важіль, щоб залучити обидві сторони до столу переговорів.

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