Популярна спеція за вартістю наздогнала золото

Haber Turk: Вартість 4 грамів шафрану відтеперт дорівнюють 1 граму золота

Одна з найпопулярніших у світі спецій – шафран – подорожчала до «золотого» рівня. Ці прянощі цінуються за складність виробництва. До того, ж як пише турецьке видання Haber Turk, вона здебільшого росте у країнах, де в останні десятиліття спотерігаються конфлікти та війни. Йдеться про Іран, на який припадає близько 92% світового виробництва, Афганістан, Пакистан, Палестину.

«Ціна за кілограм шафрану, однієї з найцінніших спецій у світі, яка продається в грамах завдяки своїй вартості, сягла 600 тис. лір (713 тис. грн). Тобто ціна 4 грамів шафрану, які вміщуються на долоні, і 1 грам золота мають однакову ціну», – підрахували журналісти видання.

Haber Turk також нагадала і складний процес виробництва цієї спеції, яку збирають лише один раз на рік. Щоб зібрати один кілограм шафрану, уточнюють експерти, потрібно обробити приблизно 450 тис. гілочок, причому кожна квітка шафрану має лише по три гілочки. Виходить, що збирач одного кілограма шафрану має обійти тисячі рослин.

В харчовій промисловості шафран застосовують для підфарбовування різноманітних продуктів: вершкового масла, сиру, булочних та кондитерських виробів, кремів, цукерок, напоїв тощо. Крім того, шафран вважається афродизіаком. Інколи застосовується у медицині та для фарбування дорогих тканин.

«Для 1 кілограма потрібно зібрати 450 тис. гілочок шафрану із 150 тис. квіток. Цю кількість квітів потрібно збирати виключно вручну», – пояснив президент відділення Food Engineers в Анталії Алі Манавоглу.

Манавоглу заявив, що на ринку існує багато підробок та імітаційних продуктів під назвою шафран. «Неможливо знайти цей продукт за 500 або 1000 турецьких лір за кілограм (600-1200 грн). Однак часто підприємці пропонують таку вартість. Вони фарбують качани кукурудзи, кокосові нитки і навіть кінський волос і продають їх як шафран», – зазначив він.

До слова, ціни на золото можуть злетіти до 3500 доларів за унцію до кінця 2025 року, якщо інфляція почне зростати. Про це повідомляє Business Insider з посиланням на прогноз президента Yardeni Research Еда Ярдені.

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