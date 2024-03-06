Інфляція у Туреччині розігналась до рекордних показників

Turkstat: Індекс споживчих цін у Туреччині зріс на 67,07% за рік і на 4,53% за останній місяць

Споживчі ціни в Туреччині в лютому збільшилися на 67,1% у річному вираженні та на 4,53% за місяць. Дорожчають комунальні та транспортні послуги, продукти харчування, одяг, взуття. Такі дані наводить інститут Turkstat.

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Згідно з опублікованими даними, за рік ціни на основні групи товарів зросли так:

одяг та взуття – 43,44%;

житло – 49,07%;

зв'язок – 51,89%;

алкоголь/тютюн – 63,09%;

транспорт – 77,98%;

освіта – 91,84%;

готелі – 94,78%.

Як запевняють аналітики Trading Economics, зростання інфляції виявилося трохи більше ринкових очікувань, але визначною подією не стало. У лютому 2023-го Turkstat фіксував підвищення цін на 55,2%, а 2022 року – 54,44%.

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Все це відбувається на тлі зниження вартості турецької ліри, зараз курс турецької валюти опустився до 31,5 ліри за долар. У боротьбі з інфляцією у грудні минулого року центробанк Туреччини встановив базову ставку на рівні 42,5%.

До слова, пенсіонери в Туреччині посідають останнє місце в світі за рівнем доходів. За якістю життя їх випереджає хіба що Індія, пише турецьке видання Sözcü. Як зазначає видання, з 2018 року Туреччина невпинно знижується у світовому рейтингу, так званій «Лізі пенсіонерів». Рейтинг Ліги охоплює 44 держави. Причому середню пенсію у Туреччині називають такою, що на неї практично неможливо жити, тобто турецькі пенсіонери за рівнем доходу та якістю життя відстають від багатьох інших країн.