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У Туреччині поліцейський відкрив вогонь по колегах, двоє загинуло

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Туреччині поліцейський відкрив вогонь по колегах, двоє загинуло
Поліцейський, який перебував на службі, вистрілив з особистої зброї у двох колег
фото: Halk TV

За даними ЗМІ, унаслідок стрілянини в поліцейській дільниці вісьмох людей було поранено

Поліцейський відкрив стрілянину в дільниці у турецькому місті Адіамані. Двоє поліцейських загинули. Про це повідомив голова МВС Алі Ерлікая в соцмережі X.

Зазначається, що поліцейський, який перебував на службі, вистрілив з особистої зброї в начальника дільниці та інспектора Управління громадської безпеки.

У Туреччині поліцейський відкрив вогонь по колегах, двоє загинуло фото 1
фото: ntv.com.tr

Вони були госпіталізовані з тяжкими пораненнями, однак їх не вдалося врятувати.

Нападник був затриманий. Ведеться судове та адміністративне розслідування.

Телеканал Halk TV повідомляв, що внаслідок стрілянини в поліцейській дільниці вісьмох людей було поранено.

Нагадаємо, у Стамбулі в районі Кючюкчекмедже 3 квітня стався збройний напад на готель. Про це пише газета Türkiye. Як зазначається, кулі також потрапили в автобус, що проїжджав повз, з пасажирами. Скільки було нападаючих, не повідомляється. 

Раніше у Туреччині біля будинку мера, що переміг на виборах, відбулась стрілянина. Невідомий відкрив стрілянину біля будинку турецького політика Бюлента Кара, який переміг на виборах мера турецького міста Гіресун. Як пише NTV, чоловік підійшов до будинку Бюлента Кара, викликав його на вулицю та вистрілив із пістолета у повітря. Політик після того, що сталося, подав скаргу в поліцію. За даними телеканалу, поліцейські, які прибули на місце події, затримали підозрюваного. 

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Теги: Туреччина розслідування стрілянина

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