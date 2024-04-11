Туреччина пропонує Зеленському та Путіну проєкт нового «мирного договору»

На думку Туреччини, цей договір заморозить війну між Росією та Україною

Він включає заморожування конфлікту та відмову від застосування ядерної зброї

Редакції «Нова-Європа» вдалося дізнатись про існування нового проекту договору, який, на думку Туреччини, заморозить війну між Росією та Україною. Згідно з джерелом, що познайомилося з документом, він просувається за посередництва президента Туреччини Реджепа Ердогана і є ініціативою турецької сторони.

Джерело стверджує, що текст документа на даний момент отримали всі три сторони, тобто Туреччина, Росія та Україна. Проєкт ґрунтується на документах перших переговорів у Стамбулі, також частина формулювань травня 2022 року увійшла до нового тексту. Мирну ініціативу може підтримати низка європейських політиків, її також пропонуватимуть для підтримки окремим країнам Глобального Півдня.

За інформацією джерела, проєкт договору передбачає:

Взаємне зобов'язання США та Росії про незастосування за жодних умов ядерної зброї, а також поновлення договору про обмеження стратегічних озброєнь (СНО-3), причому за неможливості одностороннього виходу з нього в майбутньому.

Заборону на втручання у внутрішні справи іншої країни у будь-який спосіб, який може спричинити дестабілізацію її уряду.

Заморожування війни по існуючій лінії фронту.

Зобов'язання провести у 2040 році референдуми: загальноукраїнський щодо зовнішньополітичного курсу країни, а також референдуми під міжнародним контролем у всіх українських територіях, анексованих на момент заморозки війни Росією.

Гарантії позаблокового статусу України до 2040 року.

Обмін полоненими за формулою «всіх на всіх»

Росія не заперечує вступ України до Євросоюзу.

«Нова-Європа» вважає, що ймовірність ухвалення цього проекту договору залишається невисокою. Це вже мінімум дев'ятий подібний проект.

Видання нагадало, шо українська «формула миру», розроблена у 2022 році, включала 10 пунктів. Багато з них не збігається з новим проектом мирного договору. Наприклад, у «формулі» є зобов'язання вивести російські війська та зафіксувати закінчення війни. Також президент України Володимир Зеленський у 2023 році називав два основні умови для миру:

повернення Україні контролю над усім державним кордоном та винятковою економічною зоною у Чорному та Азовському морях та Керченській протоці;

виведення російських військ, включаючи Чорноморський флот, з усієї території України в межах кордонів 1991 року.

На підтримку просування країнської формули світу у 2023–2024 роках було організовано кілька самітів у країнах так званого Глобального Півдня. Черговий такий захід має відбутися у Швейцарії у середині червня.

У китайському мирному плані також були пункти, які не передбачені в новому проекті: повага до суверенітету всіх країн, відмова від менталітету Холодної війни, припинення односторонніх санкцій, які не вирішують поточні проблеми, а створюють нові.

Проте сам факт його появи свідчить про те, що міжнародне співтовариство та окремі країни продовжують робити зусилля для того, щоб знайти спосіб закінчити війну, зазначає редакція «Нова-Європа».

Як повідомлялося паніше, Туреччина знову готова відновити процес переговорів між Росією та Україною, який раніше відбувався в Стамбулі. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє Anadolu Ajansı.

Читайте також: Євросоюз нагадав Ердогану про його обіцянку щодо Путіна

У своєму відеозверненні до учасників саміту Україна – Південно-Східна Європа президент Туреччини заявив, що не зможе взяти участь у заході через підготовку до виборів до місцевих органів влади в країні.

Підкресливши свою переконаність у тому, що для успіху мирних ініціатив необхідне об'єднання зусиль обох сторін, Ердоган сказав, що «Чорноморська ініціатива» залишається на їхньому порядку денному.