Польща зафіксувала у повітряному просторі невідомий об'єкт з Білорусі: деталі

Для пошуку невідомого об'єкта залучили Сили територіальної оборони

У суботу, 13 травня, у повітряному просторі Польщі зафіксували об'єкт, що залетів з боку Білорусі. Ймовірно, це був аеростат спостереження. Про це повідомило Міністерство оборони Польщі з посиланням на дані Центру повітряних операцій.

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Радіолокаційний контакт було втрачено на околицях міста Рипін. Оперативне командування ухвалило рішення залучити чергові Сили територіальної оборони для пошуку невідомого об'єкта.

Зазначимо, польські сенатори одноголосно ухвалили резолюцію про членство України в НАТО. Відповідне рішення ухвалено під час голосування Сенату у четвер, 11 травня.

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У документі наголошується, що, захищаючись від Росії, Україна захищає Європу і є ключовою ланкою, що захищає континент від агресії зі Сходу.

Також зазначається, що під час саміту НАТО у Вільнюсі Україна має отримати «набагато більше, ніж у попередніх заявах про політику відкритих дверей», має стати важливим етапом підготовки України до повноправного членства. Сенат Польщі вважає, що вступ України до НАТО має бути політичним рішенням – як у випадку Фінляндії та Швеції – результатом стратегічного аналізу викликів і загроз за межами східного кордону Альянсу.

Раніше технічний інститут Повітряних сил Польщі заявив, що фрагменти ракети, які у квітні впали поблизу польського міста Бидгоща, належали російській Х-55, а не українському С-300.

До слова, у міністерстві оборони Білорусі заявили про спробу «нападу» на військових, які охороняють держкордон. Це нібито скоїв водій вантажівки із застосуванням вибухівки.

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Інцидент на кордоні стався ввечері 11 травня на ділянці автодороги М-5. Водій великовантажного автомобіля нібито здійснив спробу нападу із застосуванням вибухового пристрою на групу військовослужбовців, які беруть участь у посиленні ділянок кордону.