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Польща зафіксувала у повітряному просторі невідомий об'єкт з Білорусі: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Польща зафіксувала у повітряному просторі невідомий об'єкт з Білорусі: деталі
Ймовірно, на територію Польщі залетів аеростат спостереження
фото з відкритих джерел

Для пошуку невідомого об'єкта залучили Сили територіальної оборони

У суботу, 13 травня, у повітряному просторі Польщі зафіксували об'єкт, що залетів з боку Білорусі. Ймовірно, це був аеростат спостереження. Про це повідомило Міністерство оборони Польщі з посиланням на дані Центру повітряних операцій.

Радіолокаційний контакт було втрачено на околицях міста Рипін. Оперативне командування ухвалило рішення залучити чергові Сили територіальної оборони для пошуку невідомого об'єкта.

Зазначимо, польські сенатори одноголосно ухвалили резолюцію про членство України в НАТО. Відповідне рішення ухвалено під час голосування Сенату у четвер, 11 травня.

У документі наголошується, що, захищаючись від Росії, Україна захищає Європу і є ключовою ланкою, що захищає континент від агресії зі Сходу.

Також зазначається, що під час саміту НАТО у Вільнюсі Україна має отримати «набагато більше, ніж у попередніх заявах про політику відкритих дверей», має стати важливим етапом підготовки України до повноправного членства. Сенат Польщі вважає, що вступ України до НАТО має бути політичним рішенням – як у випадку Фінляндії та Швеції – результатом стратегічного аналізу викликів і загроз за межами східного кордону Альянсу.

Раніше технічний інститут Повітряних сил Польщі заявив, що фрагменти ракети, які у квітні впали поблизу польського міста Бидгоща, належали російській Х-55, а не українському С-300.

До слова, у міністерстві оборони Білорусі заявили про спробу «нападу» на військових, які охороняють держкордон. Це нібито скоїв водій вантажівки із застосуванням вибухівки.

Інцидент на кордоні стався ввечері 11 травня на ділянці автодороги М-5. Водій великовантажного автомобіля нібито здійснив спробу нападу із застосуванням вибухового пристрою на групу військовослужбовців, які беруть участь у посиленні ділянок кордону.

Теги: Польща Білорусь

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