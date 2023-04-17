Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

НАЗК поновлює контроль над витратами політичних партій  

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
НАЗК поновлює контроль над витратами політичних партій  
НАЗК відновлює застосування механізму державного контролю за фінансами політпартій
фото з відкритих джерел

Під контроль підпадають не лише парламентські партії, що отримують державне фінансування, але й усі інші політичні партії

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відновило здійснення державного контролю за фінансами політичних партій. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Як зазначається, впродовж цього часу було розроблено низку законопроєктів, ухвалення яких повернуло б обов’язковість звітування політпартій та перевірок. Але парламент не ухвалив їх. На розгляді досі перебуває два законопроєкти: проєкт №8071 про відновлення електронного декларування публічних службовців і подання звітів політпартій та їх перевірок, а також законопроєкт щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії (його розробили експерти НАЗК, вже три місяці він перебуває на розгляді Уряду).

Зважаючи на те, що ці законопроєкти досі не ухвалені, НАЗК відновлює застосування механізму державного контролю за фінансами політпартій. Це один з інструментів, який використовувався під час комплексної перевірки, що поки призупинені через воєнний стан.

«Ми покладали великі сподівання на ухвалення цих проєктів законів, бо вони  дозволили б повернути обов’язок партій подавати звіти, а НАЗК їх перевіряти.  Суспільство нарешті б дізналося, як витрачаються сотні мільйонів гривень платників податків щороку. Наразі не можна бути впевненими в законності використання коштів і внесків упродовж цих років, а також у відсутності фінансування партій ворогами України. Отримання коштів для парламентських партій не скасоване під час війни, навіть в умовах дефіциту бюджету», – зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

Які види державного контролю може застосовувати НАЗК до політпартій?

  • законність і цільове використання політичними партіями коштів, виділених з державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності;
  • дотримання встановлених законом обмежень фінансування політичних партій щодо внескодавців – громадян і юридичних осіб;
  • перевірки звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Комплексна перевірка включає усі три види контролю, причому перші два види можуть здійснюватися незалежно від третьої форми. Для здійснення державного контролю Національне агентство скеровує запити до різних установ, зокрема, банків. Надана ними інформація аналізується на предмет дотримання партіями вимог законодавства.

Під такий контроль підпадають не лише парламентські партії, що отримують державне фінансування, але й усі інші політичні партії. Вони контролюються лише в частині внесків від юридичних і фізичних осіб.

Яка відповідальність передбачена за виявлені порушення?

У випадках виявлення порушень НАЗК може:

  • скласти адміністративний протокол (ст. 212-15 КУпАП). Це тягне за собою накладення штрафу на громадян від 70 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від 100 до 130  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією суми внеску на підтримку політичної партії);
  • направити матеріали до правоохоронних органів (ст. 159-1 Кримінального кодексу України  – карається штрафом від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 5  років);
  • видати припис для усунення виявлених порушень (ч. 2 ст. 20 Закону «Про політичні партії в Україні»);
  • припинити державне фінансування за нецільове використання коштів. Процедурно це відбувається через суд (ст. 17-8 Закону «Про політичні партії в Україні»).

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) оновило дані лічильника подання декларацій за минулий тиждень 3 258 публічних службовців добровільно подали декларації за 2021 рік. Про свої доходи та майно прозвітували, зокрема, ще два народні депутати та суддя Конституційного Суду України (КСУ).

 

 

Теги: партії воєнний стан суддя фінансування майно парламент Олександр Новіков НАЗК

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Особисті фінанси

НАЗК поновлює контроль над витратами політичних партій  
НАЗК поновлює контроль над витратами політичних партій  
Податкові декларації: скільки службовців уже відзвітували про доходи
Податкові декларації: скільки службовців уже відзвітували про доходи
Скільки років потрібно працювати, щоб заробити мільйон доларів в Україні та світі: інфографіка
Скільки років потрібно працювати, щоб заробити мільйон доларів в Україні та світі: інфографіка
Декларація про доходи: як мають сплачувати українські біженці
Декларація про доходи: як мають сплачувати українські біженці
В Україні зросли пенсійні виплати. На скільки та для кого саме: інфографіка
В Україні зросли пенсійні виплати. На скільки та для кого саме: інфографіка
Соратниця Порошенка пояснила, чому важливо повернути надбавку на 30 тис. грн військовим
Соратниця Порошенка пояснила, чому важливо повернути надбавку на 30 тис. грн військовим

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
«Моторошна депресія». Стала відома реакція оточення Путіна на ордер на його арешт
38K
Скоро український контрнаступ? ЗМІ знайшли точну дату в секретних документах США
16K
«Лабораторія Касперського» працює на російську армію. Компанія сама оприлюднила докази
13K
17 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8082
У Польщі вручатимуть повістки та працюватимуть медкомісії: чи варто хвилюватись українцям
6852
Нова тактика Путіна. Голова МЗС Німеччини пояснила, як реагуватиме світ

Новини

ГУР встановило ім'я окупанта, який вчинив криваву розправу над українським полоненим
Сьогодні, 20:18
Президент Бразилії вигадав, як закінчити війну в Україні
Вчора, 19:58
Кадиров смертельно образив чеченців, які повернулися з полону
Вчора, 11:53
Сили оборони відбили понад 60 атак і збили літак Су-25 ворога – зведення
Вчора, 06:57
Путінська «Єдина Росія» використає на виборах учасників війни в Україні – ISW
Вчора, 06:49
Санкції Заходу залишають Росію без зброї: у Мінфіні США пояснили чому
Вчора, 04:45

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту