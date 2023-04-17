НАЗК поновлює контроль над витратами політичних партій  

Під контроль підпадають не лише парламентські партії, що отримують державне фінансування, але й усі інші політичні партії

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відновило здійснення державного контролю за фінансами політичних партій. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

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Як зазначається, впродовж цього часу було розроблено низку законопроєктів, ухвалення яких повернуло б обов’язковість звітування політпартій та перевірок. Але парламент не ухвалив їх. На розгляді досі перебуває два законопроєкти: проєкт №8071 про відновлення електронного декларування публічних службовців і подання звітів політпартій та їх перевірок, а також законопроєкт щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії (його розробили експерти НАЗК, вже три місяці він перебуває на розгляді Уряду).

Зважаючи на те, що ці законопроєкти досі не ухвалені, НАЗК відновлює застосування механізму державного контролю за фінансами політпартій. Це один з інструментів, який використовувався під час комплексної перевірки, що поки призупинені через воєнний стан.

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«Ми покладали великі сподівання на ухвалення цих проєктів законів, бо вони дозволили б повернути обов’язок партій подавати звіти, а НАЗК їх перевіряти. Суспільство нарешті б дізналося, як витрачаються сотні мільйонів гривень платників податків щороку. Наразі не можна бути впевненими в законності використання коштів і внесків упродовж цих років, а також у відсутності фінансування партій ворогами України. Отримання коштів для парламентських партій не скасоване під час війни, навіть в умовах дефіциту бюджету», – зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

Які види державного контролю може застосовувати НАЗК до політпартій?

законність і цільове використання політичними партіями коштів, виділених з державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності;

дотримання встановлених законом обмежень фінансування політичних партій щодо внескодавців – громадян і юридичних осіб;

перевірки звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Комплексна перевірка включає усі три види контролю, причому перші два види можуть здійснюватися незалежно від третьої форми. Для здійснення державного контролю Національне агентство скеровує запити до різних установ, зокрема, банків. Надана ними інформація аналізується на предмет дотримання партіями вимог законодавства.

Під такий контроль підпадають не лише парламентські партії, що отримують державне фінансування, але й усі інші політичні партії. Вони контролюються лише в частині внесків від юридичних і фізичних осіб.

Яка відповідальність передбачена за виявлені порушення?

У випадках виявлення порушень НАЗК може:

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скласти адміністративний протокол (ст. 212-15 КУпАП). Це тягне за собою накладення штрафу на громадян від 70 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від 100 до 130 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією суми внеску на підтримку політичної партії);

направити матеріали до правоохоронних органів (ст. 159-1 Кримінального кодексу України – карається штрафом від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 5 років);

видати припис для усунення виявлених порушень (ч. 2 ст. 20 Закону «Про політичні партії в Україні»);

припинити державне фінансування за нецільове використання коштів. Процедурно це відбувається через суд (ст. 17-8 Закону «Про політичні партії в Україні»).

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) оновило дані лічильника подання декларацій за минулий тиждень 3 258 публічних службовців добровільно подали декларації за 2021 рік. Про свої доходи та майно прозвітували, зокрема, ще два народні депутати та суддя Конституційного Суду України (КСУ).