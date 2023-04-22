Польща може депортувати українських біженців: названо умови

Громадяни України, які приїхали після 24 лютого, тепер також зобов’язані отримати PESEL UKR

7 квітня в країні набули чинності зміни до Закону про іноземців

Українцям, які виїхали через військову агресію РФ і знайшли притулок у Польщі, варто знати про деякі зміни в польському законодавстві. Зокрема, оновлення стосуються нелегального проживання іноземців, а також процедури їх депортації до країн походження. Фахівці Міграційної платформи EWL розповіли, кому це загрожує, пише «Дзеркало тижня».

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За яких умов можуть депортувати з Польщі

Перевищення терміну перебування – коли іноземець залишається у країні на довший термін, аніж це дозволяють документи. Це одна з найпоширеніших причин депортації.

Нелегальне працевлаштування – ця норма стосується тих іноземців, які працюють у Польщі нелегально (без офіційно оформлених договорів та з зарплатами «в конверті»), а також тих, хто отримує частину заробітку офіційно, а решту – «в конверті».

Ухилення від сплати податків – несвоєчасна сплата усіх податків, якщо іноземець займається у Польщі трудовою чи підприємницькою діяльністю. Ухилення від сплати податків є серйозним злочином, за який можна не тільки отримати депортацію, а й потрапити у в’язницю.

Перебування без дійсних документів – іноземець зобов'язаний мати дійсні документи, які дають йому право на перебування у Польщі. Громадяни України, які приїхали після 24 лютого, тепер також зобов’язані отримати PESEL UKR протягом 30 днів після перетину кордону для законного перебування в країні.

Зазначається, що існують й інші причини для депортації з Польщі. Варто знати, що іноземець може оскаржити рішення про депортацію. Для цього він має подати апеляцію, знайти представника в суді, якщо його вже змусили виїхати до країни походження, та чекати на судове засідання.

Нагадаємо, що в Польщі підготували програму підтримки тих, хто хоче придбати своє перше житло. Очікується, що завдяки запровадженню цієї урядової програми іпотечні кредити для населення стануть дешевшими і доступнішими. Вигідно придбати помешкання зможуть і українські біженці.