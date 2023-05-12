Польща назвала найкращу країну-зразок для повоєнної відбудови України

Міністр закордонних справ Польщі запевнив, що Польща готова продовжувати надавати допомогу Україні пліч-о-пліч із Японією, яка головує цього року у «Великій сімці»

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау вважає, що Японія, яка має успішний досвід відновлення після масштабних руйнувань війни та стихійних лих, може бути хорошою моделлю для повоєнної відбудови України. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю NHK, перебуваючи з візитом у Токіо.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Японія може бути хорошою моделлю для повоєнної відбудови України, оскільки вона пережила війну та стихійні лиха й має успішний досвід відновлення», – сказав Рау.

При цьому Рау звертає увагу, що країни мають об'єднатися у підтримці України, яка відбиває повномасштабну військову агресію РФ, оскільки це також важливо для безпеки кожної держави.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, додав польський міністр, те, що відбувається в Україні, є спільною проблемою для країн, які хочуть підтримувати мир та міжнародний порядок. Рау також зазначив, що Україна бореться не лише за себе, а й за Польщу та інші країни.

Глава МЗС Польщі заявив, що Україна може виграти розв'язану РФ війну, якщо Японія та країни Заходу продовжать підтримувати Київ, закликаючи до міжнародної єдності заради миру.

Міністр наголосив, що війська РФ мають бути виведені з України, а також вказав на необхідності притягнути до відповідальності винних у скоєнні воєнних злочинів.