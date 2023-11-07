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В яких країнах українці найчастіше починають бізнес: інфографіка

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
В яких країнах українці найчастіше починають бізнес: інфографіка
Податкова також нагадала про необхідність надання певної інформації та штрафи
фото: unsplash

Лідируючу позицію очікувано займає Польща

З початку минулого року Державна податкова служба (ДПС) отримала 6721 повідомлення про відкриття українцями бізнесу за кордоном.

Йдеться про набуття у власність, реєстрацію та продаж/ліквідацію іноземної компанії або утворення без статусу юридичної особи, з яких 6430 – від фізичних осіб-резидентів України та 291 – від юридичних осіб-резидентів України.

В яких країнах українці найчастіше починають бізнес: інфографіка фото 1

Основними країнами, в яких українці розпочали ведення бізнесу, були:

  • Польща – 33 %;
  • Велика Британія – 15 %;
  • США – 13 %;
  • Кіпр – 11 %;
  • Естонія – 7 %;
  • інші – 21 %.

Крім того, ДПС отримала 9881 повідомлень про факти володіння фізичною (юридичною) особою-резидентом України часткою в іноземній юридичній особі. Українцям нагадали про необхідність обов’язкового повідомлення про:

  • кожне безпосереднє або опосередковане набуття частки в іноземній компанії. Або початок здійснення фізичного контролю над іноземною юридичною особою;
  • заснування, створення або набуття майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи;
  • кожне відчуження частки в іноземній компанії або припинення здійснення фактичного контролю над нею;
  • ліквідацію або відчуження майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи.

ДПС також додала, що за неповідомлення можна отримати штраф в розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму  для працездатної особи (у 2023 році складає 2684 грн).

Нагадаємо, українські біженці в Польщі втратять частину соціальних допомог у країні вже у 2024 році. Уряд країни не збирається продовжувати виплату деяких видів допомоги українським громадянам, це питання вже остаточно узгоджено.

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Теги: бізнес українці Велика Британія Польща Державна податкова служба

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