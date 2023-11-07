В яких країнах українці найчастіше починають бізнес: інфографіка

Податкова також нагадала про необхідність надання певної інформації та штрафи

Лідируючу позицію очікувано займає Польща

З початку минулого року Державна податкова служба (ДПС) отримала 6721 повідомлення про відкриття українцями бізнесу за кордоном.

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Йдеться про набуття у власність, реєстрацію та продаж/ліквідацію іноземної компанії або утворення без статусу юридичної особи, з яких 6430 – від фізичних осіб-резидентів України та 291 – від юридичних осіб-резидентів України.

Основними країнами, в яких українці розпочали ведення бізнесу, були:

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Польща – 33 %;

Велика Британія – 15 %;

США – 13 %;

Кіпр – 11 %;

Естонія – 7 %;

інші – 21 %.

Крім того, ДПС отримала 9881 повідомлень про факти володіння фізичною (юридичною) особою-резидентом України часткою в іноземній юридичній особі. Українцям нагадали про необхідність обов’язкового повідомлення про:

кожне безпосереднє або опосередковане набуття частки в іноземній компанії. Або початок здійснення фізичного контролю над іноземною юридичною особою;

заснування, створення або набуття майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи;

кожне відчуження частки в іноземній компанії або припинення здійснення фактичного контролю над нею;

ліквідацію або відчуження майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи.

ДПС також додала, що за неповідомлення можна отримати штраф в розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи (у 2023 році складає 2684 грн).

Нагадаємо, українські біженці в Польщі втратять частину соціальних допомог у країні вже у 2024 році. Уряд країни не збирається продовжувати виплату деяких видів допомоги українським громадянам, це питання вже остаточно узгоджено.