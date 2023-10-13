Санкції не працюють? Західні еліти мають нарешті визнати свою відповідальність

Диктатури знайшли дієві шляхи, як обходити санкції

В українців була Руїна, у росіян Смута, у євреїв – Катастрофа… Як назвуть поточну епоху майбутні історики? О, є пропозиція нащадкам! Її треба буде назвати теж одним словом – Імпотенція. Ну, двома словами – Велика Імпотенція. Нині саме вона лежить в основі ледве не всього, що коїться у світі.

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Тож знову про «санкції». Здається, світ уже відчув, яке це концептуальне зло, до чого призводить вигадка лукавих боягузів. Нічого не дають в сучасному світі ті «санкції», нікого не захищають з одного боку конфлікту і нікого не послабляють з іншого! Вони роблять все навпаки!

Мабуть, ті, хто увів «жорсткі санкції» проти Ірану вже самі забули, коли це було. І що? З Іраном щось трапилось непоправне – він зник, режим аятол впав, народ голодує? Іран набудував собі підземних зброярських заводів, озброївся до зубів сам, «подає» ракетами і безпілотниками «братам по розуму» в усьому світі, а передусім – нацистській Росії і погромникам з ХАМАСу. А ще іранці спокійно беруть участь в різноманітних міжнародних організаціях мають трибуну, яку ефективно використовують для трансляції свого мракобісся…

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А вам панове, з ЄС та США, багато дали ваші «санкції»? Це вас, а не ворогів людства і цивілізації вони зробили слабшими, вас обеззброїли. Це ви, заспокоївшись фікцією, залишилися, навіть, без снарядів, з порожніми арсеналами. А ваші авторитарні «опоненти» – навпаки, використали «санкції», щоб зліпити такий собі паралельний світ ізгоїв, зміцнили зв’язки між собою, налагодили ефективну кооперацію – у справі руйнування західної цивілізації, передусім.

Глобальна ринкова економіки – ваш винахід – забезпечила їх не лише технологіями, які вони спочатку купували у вас, а потім – крали, вона створила реальний «чорний вільний ринок» – зі своїми законами, фінансовими потоками, біржами… Чхати вони уже хотіли на ваш SVIFT! Ви заблокували їх активи? Нічого страшного – вони не без підстав розраховують, що використовуючи каламутну воду вашої «процедури», вони їх колись звільнять, а поки – накрадуть собі нових мільярдів.

Ви спитаєте – як таке можливо? Все просто. Цей чорний ринок осі Зла уже щільно зрісся з вашим – «білим» ринком і тепер вони, за всіма законами дикого капіталу, описаними майже 200 років тому Карлом Марксом, прекрасно співіснують, для спільного блага, точніше, надприбутків. Ваш бізнес із задоволення бере активну участь у цих злочинних гешефтах.

Ви завчено, мов папуги, продовжуєте звинувачувати Україну в корупції (у вас у самих її вистачає!)? А Росія, тим часом, нарощує виробництво ракет з мікросхемами, проданими їм вашими ділками.

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Так, російські нацисти не подолають свого технологічного відставання, але «наклєпати» разом зі своїми китайськими «товаришами» примітивного заліза, щоби нищити вас – їм цілком до снаги.

Коротше: просинайтеся, нарешті – бо зовсім погано буде…