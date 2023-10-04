Українські біженці у Польщі залишаться без допомоги: названо терміни
Виплати скасовують у зв’язку з тим, що українці вже не виїжджають масово за кордон
Українські біженці в Польщі втратять частину соціальних допомог у країні вже у 2024 році. Уряд країни не збирається продовжувати виплату деяких видів допомоги українським громадянам, це питання вже остаточно узгоджено. Про це заявив спікер уряду Польщі Петро Мюллер в інтерв'ю виданню PAP.
Мюллер заявив, що оскільки українці вже не виїжджають масово за кордон, тому можна припиняти виплату деяких допомог.
На запитання журналіста про те, коли саме скасують виплати, спікер сказав: «Ймовірно, у першому кварталі 2024 року». На його думку, продовжувати виплату допомоги українцям не має сенсу.
«Термін дії рішень щодо надання допомоги поступово закінчується. Так сказано в законі і виплати не будуть продовжуватися», – пояснив він.
У 2023 році українці в Польщі мають право на такі державні допомоги: виплати 400 Plus – щомісячна виплата в розмірі 400 злотих (близько 3 тис. грн) батькам, чиї діти перебувають у яслах; виплати в рамках програми Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) – до 1 тисячі злотих (трохи більше 8 тис. грн) на дітей від 1 до 3 років; виплати на дітей «Сім'я 500+» – 500 злотих щомісяця (близько 4 тис. грн).
Раніше повідомлялося, що одна із країн ЄС різко знизила підтримку українських біженців.
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